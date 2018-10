Ganancias de Sonda tienen fuerte caída por efecto de tipo de cambio

Telecom/Tecnología

Sonda comunicó que en 54,5% se redujeron las ganancias durante el tercer trimestre. Esto ya que en el período, la cifra pasó de US$ 18,7 millones (al tipo del cambio de fines de septiembre) en 2017, a US$ 8,5 millones este año. En tanto, en el acumulado del año la caída fue de 71,1%.

Lo anterior, fue consecuencia de "un efecto negativo en la determinación de los impuestos asociado a fluctuaciones cambiarias por US$ 14,1 millones a septiembre de 2018", señaló la compañía en su análisis razonado, agregando que "la depreciación del real brasileño, peso mexicano, peso colombiano y peso argentino, respecto del peso chileno, afectó negativamente a la conversión de los resultados a moneda de reporte".

En tanto, los ingresos de actividades ordinarias se mantuvieron (-0,34%), totalizando US$ 308 millones en el período. En el acumulado los ingresos totalizaron US$ 868 millones, una caída de US$ 6,93 millones en relación a igual período del año anterior.

Raúl Véjar, gerente general de Sonda, señaló que 2018 "ha sido un año desafiante y no exento de complejidades, donde los resultados que hemos obtenido luego de un conjunto de medidas implementadas para hacerles frente, muestran que vamos en la dirección correcta".

El máximo ejecutivo añadió que "en particular, sin considerar efectos cambiarios, en este trimestre logramos crecimiento de ingresos en todas las regiones. Este mayor dinamismo refuerza nuestro optimismo de cara a los próximos trimestres".