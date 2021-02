Gobierno logra recaudar más de US$ 450 millones en las tres bandas subastadas para el desarrollo del 5G

Telecom/Tecnología

En la contienda por espacios en la banda 3,5 GHz, Movistar, Entel y WOM fueron los ganadores. Se espera que la comercialización de esta tecnología pueda iniciarse hacia fines de año.

Ayer se disputó la madre de las batallas en el marco de la licitación 5G, con la subasta de la banda 3,5 GHz, donde se habían concentrado las propuestas de las empresas, con cinco interesados.

Tras recibir los sobres cerrados con las propuestas, se declaró como vencedores a Movistar Chile, Entel y WOM. Cada una obtuvo cinco bloques de 10 MHz, dejando a Claro y Borealnet con las manos vacías. Claro y Borealnet no lograron espacios.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) sacó cuentas alegres después del proceso, ya que entre las tres subastas -700 MHz, AWS y 3,5 GHz- se recaudó US$ 453 millones, sobrepasando la suma de todo lo que ha recibido en este tipo de procesos desde que fue creada, lo que se estima en US$ 74 millones.

En las ofertas recibidas este martes, Movistar aportó US$ 163 millones; Entel US$ 139 millones y Wom US$ 45 millones.

De acuerdo al calendario de la cartera, se prevé en mayo la adjudicación de las bandas, y para fines de año el lanzamiento de los primeros servicios de quinta generación en el país. No obstante, las empresas tienen hasta tres años más para concretar la implementación.

"Cerramos un exitoso concurso para redes 5G, el cual no solo será transformacional para los ciudadanos, sino que también, entregará importantes recursos a las arcas fiscales, lo que siempre son importantes, más aún en tiempos de pandemia", señaló la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

La subsecretaria Pamela Gidi agregó que "estamos terminando uno de los objetivos que nos propusimos desde el inicio de este gobierno (...) Después de tres años hoy podemos decir que estamos frente a un concurso que ha superado todas las expectativas".

El giro de Movistar

La apuesta de Movistar Chile fue la sorpresa de la jornada. Esto, porque la firma española había sido especialmente crítica del proceso, e incluso mantiene abierta una consulta ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para analizar las bases, e incluso intentó frenar la licitación.

El CEO y presidente de Movistar Chile, Roberto Muñoz, celebró su victoria y afirmó que la operadora española está comprometida con desarrollar 5G en el país.

"Estamos satisfechos por el resultado de esta licitación. Hemos focalizado nuestros esfuerzos en la banda de 3,5 GHz, la cual registra el ecosistema de terminales más desarrollado y una mayor capacidad de crecimiento contiguo, reforzando el objetivo de conseguir la mejor banda haciendo uso eficiente de nuestros recursos", señaló en un comunicado.

Tras el resultado, falta ver qué pasará con el proceso ante el TDLC, el que tiene programado alegatos para el 24 de marzo. La firma prefirió no hacer comentarios al ser consultada.

En tanto, WOM resaltó que aumentó su base espectral desde de 60 MHz -sólo en la banda AWS- a sumar 500 MHz a través de la licitación, con bandas que van desde la 700 MHz hasta la milimétrica de 26 GHz.

"Estamos muy contentos y orgullosos de habernos adjudicado todas las bandas licitadas, y lo recibimos con humildad porque sabemos que esto traerá mayor competencia al país y permitirá lograr emparejar la cancha en materia de conectividad, sobre todo en localidades más alejadas.

Este resultado nos motiva a seguir trabajando intensamente para entregar más y mejores servicios (en el corto, mediano y largo plazo) a todos nuestros clientes y cumplir con nuestra promesa 'Nadie te da más'", aseguró Christopher Laska, CEO de WOM.

El engranaje de las ofertas

Las propuestas que este martes presentaron en Amunátegui 139 las cinco empresas tenían la complejidad de definirse en base a bloques y montos, lo que daba del orden de 66 combinaciones posibles.

Los ejecutivos de las empresas llegaron al lugar y siguieron atentos las aperturas de los sobres que partió a las 12:30 horas. En computadores portátiles, sacaban cuentas para ver sus reales posibilidades.

La primera oferta en conocerse fue la de la finlandesa Borealnet, que dio una pequeña sorpresa en presentar una propuesta, pese a haber perdido las dos subastas anteriores. Su oferta fue la más débil, con $ 5.254 millones por 10 bloques de 10 MHz cada uno.

Después, Entel presentó una baja cantidad de combinaciones, con dos ofertas por la banda 3,5 GHz: la primera la hizo por cuatro bloques de 10 MHz por un monto de $ 80.300 millones; mientras que la segunda fue por cinco concesiones por $ 100.375 millones.

Desde la mexicana en adelante, el resto de la industria presentó documentos con un piso de diez combinaciones, con la estrategia de aumentar las posibilidades de ganar. El último sobre que se abrió fue de WOM. Aún cuando no hizo la puja más alta, se la jugó con 45 combinaciones diferentes.

El paso a paso de la licitación

2019

Febrero

26 La Subsecretaría Pamela Gidi anuncia la licitación 5G en World Mobile Congress en Barcelona.

La Subsecretaría Pamela Gidi anuncia la licitación 5G en World Mobile Congress en Barcelona. 2020

Agosto

17 Sebastián Piñera, desde el Palacio de La Moneda, entrega el cronograma del proceso de concurso de las cuatro macrobandas a disputar: 700 MHz, AWS, 3,5 GHz y la milimétrica de 26 GHz. En la actividad da a conocer los detalles del proceso, como que la implementación tendrá el requisito de dar una cobertura del 90% del país.

Sebastián Piñera, desde el Palacio de La Moneda, entrega el cronograma del proceso de concurso de las cuatro macrobandas a disputar: 700 MHz, AWS, 3,5 GHz y la milimétrica de 26 GHz. En la actividad da a conocer los detalles del proceso, como que la implementación tendrá el requisito de dar una cobertura del 90% del país. 27 Después de que operadores y expertos rechazaron parte de las bases de la licitación 5G, el Congreso refuerza la idea de modificar los documentos y se abre la discusión sobre aplicar contraprestaciones, al menos en la banda de 700 MHz, para cerrar la brecha digital en el territorio nacional.

Después de que operadores y expertos rechazaron parte de las bases de la licitación 5G, el Congreso refuerza la idea de modificar los documentos y se abre la discusión sobre aplicar contraprestaciones, al menos en la banda de 700 MHz, para cerrar la brecha digital en el territorio nacional. Octubre

20 El gobierno modifica las bases del concurso 5G para incluir la obligación de instalar internet en zonas rurales. La Subtel explicó que uno de los motivos para agregar contraprestaciones en la banda de 700 MHz fue disminuir los riesgos de judicialización, así como acortar la brecha digital.

El gobierno modifica las bases del concurso 5G para incluir la obligación de instalar internet en zonas rurales. La Subtel explicó que uno de los motivos para agregar contraprestaciones en la banda de 700 MHz fue disminuir los riesgos de judicialización, así como acortar la brecha digital. Noviembre

9 El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) abre consulta sobre los concursos 5G, luego de que Movistar solicitara suspender el proceso, aunque dicha moción fue rechazada por el organismo antimonopolios.

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) abre consulta sobre los concursos 5G, luego de que Movistar solicitara suspender el proceso, aunque dicha moción fue rechazada por el organismo antimonopolios. 12 Movistar anuncia vía TDLC que está preparando una demanda para frenar el proceso de licitación.

Movistar anuncia vía TDLC que está preparando una demanda para frenar el proceso de licitación. 18 TDLC vuelve a rechazar el intento de congelar licitación 5G de Movistar.

TDLC vuelve a rechazar el intento de congelar licitación 5G de Movistar. 19 Pese a las críticas, operador español se incluye en la carrera por la banda 3,5 GHz.

Pese a las críticas, operador español se incluye en la carrera por la banda 3,5 GHz. 2021

Enero

15 La Subtel da a conocer que tres de las cuatro bandas que componían el concurso del 5G terminaron en empates, con lo que se definieron fechas a concurrir a subastas a sobre cerrado.

La Subtel da a conocer que tres de las cuatro bandas que componían el concurso del 5G terminaron en empates, con lo que se definieron fechas a concurrir a subastas a sobre cerrado. Febrero

2 Movistar vuelve a la carga e intentó frenar dos de las tres subastas para desempatar la licitación: AWS y 3,5 GHz, por supuestos errores de cálculo de la Subtel.

Movistar vuelve a la carga e intentó frenar dos de las tres subastas para desempatar la licitación: AWS y 3,5 GHz, por supuestos errores de cálculo de la Subtel. 5 El TDLC desestima nuevo recurso de la operadora con base en Madrid.

El TDLC desestima nuevo recurso de la operadora con base en Madrid. 8 En el primero de los tres concursos del 5G, WOM hace una fuerte apuesta por US $82,5 millones para quedarse con 20 MHz de la banda 700 MHz.

En el primero de los tres concursos del 5G, WOM hace una fuerte apuesta por US $82,5 millones para quedarse con 20 MHz de la banda 700 MHz. 11 En la segunda ronda de subastas, nuevamente la firma ligada al fondo Novator arrasa en el concurso y se adjudica por US$ 22 millones espectro de la frecuencia AWS, ganándole a Claro y Borealnet. Este último queda prácticamente fuera del mercado.

El dinámico mapa de la tenencia de espectro

La distribución del espectro en Chile está sufriendo cambios relevantes. Si antes había tres actores que concentraban la tenencia de las bandas, ahora hay un cuarto actor con fuerza.

Además de la licitación del 5G, un fallo de la Corte Suprema por la licitación de la banda 700 MHz, ayudó a mover el tablero. Esto porque los grandes actores están desprendiéndose de espectro para cumplir con la sentencia. Movistar Chile vendió a Claro un bloque de 10 MHz en la banda 1,9 GHz, mientras Entel y Claro dejarán bloques en frecuencias en octubre.

Tras los concursos del 5G, Wom pasará a tener un portafolio relevante de bandas, aumentando su presencia en la banda 1.700 MHz, pero también sumando presencia en la 700 MHz y en la 3.500 MHz, donde este martes se quedó con 50 Mhz, al igual que Movistar y Entel.