Grab se abrirá a bolsa mediante la mayor fusión registrada con una SPAC en un acuerdo por US$ 40 mil millones

Telecom/Tecnología

La denominada "super aplicación" basada en Singapur es la startup más valiosa del sudeste asiático. Sus acciones ahora comenzarán a cotizar en el Nasdaq.

Grab Holdings, la startup más valiosa del sudeste asiático, se abrirá a bolsa en EEUU mediante la mayor fusión jamás realizada con una Empresa de Adquisición de Propósito Especial (SPAC, sigla en inglés), la nueva tendencia que está revolucionando los mercados.

La startup con sede en Singapur saldrá a cotizar con un valor de alrededor de US$ 39.600 millones después de su fusión con Altimeter Growth, una SPAC de Altimeter Capital Management, liderada por Brad Gerstner.

Grab está recaudando más de US$ 4.000 millones de inversionistas como BlackRock, Fidelity International y T. Rowe Price Group como parte de la mayor oferta de acciones en EEUU de una empresa del sudeste asiático.

El acuerdo convertiría al gigante tecnológico, con negocios que van desde transporte de alimentos hasta servicios financieros, en el primer unicornio tecnológico del sudeste asiático en abrirse a bolsa a través de una SPAC y en aportarle fondos para su expansión. Grab está tratando de aprovechar el reciente auge en la cotización de SPAC liderado por EEUU, aunque el sector muestra signos de desaceleración en medio de un mayor escrutinio de los reguladores.

"Esta es definitivamente una de las mejores empresas de Internet", dijo Gerstner en una entrevista. "La pista de aterrizaje que se viene por delante es muy larga y muy ancha para Grab si continúan desempeñándose bien".

Las acciones de la entidad combinada cotizarán en el Nasdaq en los próximos meses bajo el ticker GRAB. Altimeter Capital, que orquestó la Oferta Pública Inicial de Altimeter Growth en septiembre, está invirtiendo US$ 750 millones en la compañía, aproximadamente una quinta parte de los nuevos fondos recaudados.

Grandes inversionistas

Eso, junto con un período de bloqueo de tres años para sus acciones patrocinadoras, indica el compromiso a largo plazo de Altimeter con la compañía, dijo el director ejecutivo de Grab, Anthony Tan. Altimeter, que gestiona activos por US$ 15 mil millones, también ha comprometido hasta US$ 500 millones para una inversión contingente equivalente a la cantidad total de reembolsos por parte de los accionistas de Altimeter Growth.

"Desde los fondos soberanos hasta los fondos mutuos, son los inversionistas de clase mundial los que están invirtiendo en nosotros", dijo Tan en una entrevista. "El mundo está viendo el potencial del sudeste asiático y lo emocionante que es esta región".

Las acciones de Altimeter Growth cayeron 6,5% en la mañana de hoy martes en Nueva York, lo que llevó su avance para este año a 2,3%.

Grab, el líder del mercado en el sudeste asiático de las llamadas súper aplicaciones para servicios al consumidor, espera que su mercado se expanda a más de US$ 180 mil millones para 2025 desde US$ 52 mil millones en 2020. Su volumen bruto total de mercancías el año pasado fue de US$ 12.500 millones, más que duplicándose desde 2018 incluso cuando la competencia de su archirrival Gojek se intensificó y la pandemia restringió los movimientos de las personas.

El acuerdo marca un notable giro para Grab. Bajo la presión de SoftBank Group y otros inversionistas, la compañía había estado negociando una posible fusión con la indonesia Gojek durante la mayor parte de 2020. Pero las conversaciones finalmente colapsaron alrededor de diciembre y Gojek inició contactos con Tokopedia, otro gigante local de Internet.