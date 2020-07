Grupo Telefónica anuncia plan para vender parte de su negocio de fibra óptica al hogar en Chile

Telecom/Tecnología

Compañía trabaja en la separación de su filial FTTH (fibra óptica al hogar) y activos relacionados en el país. “Venderemos la mayoría de la participación de ese vehículo”, dijo Laura Abasol, directora de Finanzas.

El grupo Telefónica –con sede en Madrid, España- anunció un plan para vender parte de su negocio de fibra óptica al hogar en Chile, como parte de su plan para reducir sus deudas.

“Permítanme recordar que tenemos transacciones inorgánicas que están en proceso de aprobación y que implicarían fuentes significativas de ganancias de fondos y capital y también aceleraría la reducción de la deuda”, dijo ayer la cabeza de la multinacional, José María Álvarez-Pallete, en una conferencia con analistas tras reportar sus resultados de la primera mitad del año.

Tras esto, habló la directora de Finanzas y Control del grupo Telefónica, Laura Abasol: “Estamos trabajando en la separación de FTTH (fibra óptica al hogar, por su sigla en inglés) y activos relacionados en el caso de Chile. Y venderemos la mayoría de la participación de ese vehículo. Es una forma de monetizar pero también y, lo que es más importante, acelerar el plan de despliegue transformacional en Chile, y podrían venir más proyectos de este tipo en el resto de la región de Hispanoamérica”.

Según medios hispanos, Telefónica contrató al Banco Santander para que busque un socio con el que financiar el crecimiento de su red de fibra óptica en Chile.

Consultada la empresa en Chile, evitó realizar comentarios.

Se estima que la división de fibra óptica en el país estaría valorada en unos US$ 590 millones. Con la entrada de un socio financiero que tome alrededor del 50% de negocio, la empresa podría contar con casi US$ 300 millones para invertir en el despliegue de nueva infraestructura para proveer de internet de alta velocidad, aunque también se estima que podría destinar parte de esos recursos a su matriz para ayudar a reducir su abultado nivel de deuda.

Esto, junto a la fuerte caída del valor de la acción en el mercado español, ha llevado a la compañía a recurrir a terceros para que financien su expansión.

“Optimizar la inversión”

Álvarez-Pallete dijo ayer a los analistas que la compañía ha avanzado en su plan de optimizar su cartera de Hispam (la recientemente creada división que engloba los activos en Latinoamérica, con excepción de Brasil) y así reducir el capital empleado en esta parte del mundo.

El directivo destacó la venta de su operación en Costa Rica a Liberty América Latina, solo tres meses después de que Millicom se desistiera. Informaron que la transacción valoró a Telefónica Costa Rica en US$ 500 millones sin efectivo ni deudas.

El presidente ejecutivo del grupo fue categórico: “Estamos monetizando activos, incluidos edificios y centros de datos y torres”. Añadió que, a la fecha la compañía ha vendido 2.400 torres a Telxius en Chile y Perú, y a Fenix Towers en Colombia y Ecuador. La venta del edificio corporativo de Telefónica en Plaza Italia, Santiago, es parte de este plan de venta de activos no estratégicos, pero la crisis social y luego la pandemia ha dilatado la concreción de este negocio.

No obstante, el conglomerado va por más. La operadora ha insistido siempre en que todas las opciones sobre el futuro de sus divisiones en la región (salvo Brasil) están abiertas: la venta en su conjunto, la enajenación por países, la entrada de inversionistas, operaciones corporativas por países o una posible colocación en bolsa. Los activos de Telefónica en la región han sido valorados por los analistas entre los US$ 12.000 millones y los US$ 15.000 millones.

“Estamos asegurando acuerdos de uso compartido de red para reducir nuestra Intensidad de capital y optimizar la inversión y también estamos aumentando la deuda en unidades locales para mejorar la estructura de capital. Además, tenemos una amplia gama de opciones para reducir aún más nuestra exposición en la región. Todas las opciones inorgánicas están sobre la mesa, así como un potencial spinoff operacional y financiero”, destacó Álvarez-Pallete.

En su análisis de resultados, la compañía es categórica: “Telefónica ha clasificado sus operaciones en toda América Latina (excluyendo Brasil) como no -clave, dadas las difíciles condiciones del mercado y la menor contribución a los ingresos y la rentabilidad en los últimos años”.



Ingresos del área móvil del grupo en el país

caen más de 22% en la primera mitad del año

El grupo Telefónica explicó que el resultado operativo de su filial en Chile se situó en 55 millones de euros en el primer semestre de 2020, cifra que implica una disminución de 53,8% en la cual debe considerarse el tipo de cambio que reduce la variación interanual en 7,9 puntos porcentuales.

La empresa dijo que el desempeño estuvo afectado, fundamentalmente, por los menores ingresos fijos y móviles y a los efectos de la pandemia del Covid-19, ya que –afirmó- las amortizaciones se mantienen en niveles similares al año anterior.

En cuanto a los ingresos del negocio móvil en el país, la empresa precisó que estos ascendieron a 436 millones de euros en el primer semestre de 2020, lo que significa una baja de 22,5% interanual, afectados –nuevamente- por el efecto tipo de cambio que resta 13,4 puntos porcentuales.

La compañía dijo que, excluyendo este efecto, los ingresos decrecieron un 9,1% afectados por los efectos de la pandemia, la menor actividad comercial en el negocio de pospago y la reducción de las recargas en prepago, la alta agresividad comercial del mercado y los menores ingresos provenientes de los terminales móviles.