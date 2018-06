Telecom/Tecnología Hombre clave de Mega abandona dirección de prensa para asumir dirección editorial de grupo de medios centroamericano Cabezas fue el impulsor del nuevo noticiario "Ahora Noticias" y artífice de la unidad de investigación de prensa. Siguen los movimientos en la industria televisiva. Hace algunos minutos, Mega informó que estatarde su director de noticias, Jorge Cabezas renunció al canal a partir del próximo 15 de junio para enfrentar nuevos desafíos profesionales. Cabezas fue el impulsor del nuevo noticiario "Ahora Noticias" y artífice de la unidad de investigación de prensa, además de liderar el proceso de digitalización y modernización de los servicios informativos de la estación televisiva. "Muy sinceramente, deseo expresar toda mi gratitud y reconocimiento a la gestión que Jorge ha desempeñado durante estos cinco años en Mega. Bajo el eslogan 'Si te afecta nos Importa' llevó al noticiario de Mega al primer lugar de audiencias y credibilidad en los últimos cuatro años de manera ininterrumpida. Un éxito inédito para nuestra pantalla", dijo Patricio Hernández, director ejecutivo de la estación. ¿Dónde se va? La salida de Cabezas obedece a la decisión del ejecutivo de radicarse en Puerto Rico para asumir la dirección de la operación editorial y digital de los diarios El Nuevo Día y Primera Hora del Grupo Ferré Rangel (GFR Media). Como director general tendrá la misión de continuar impulsando la evolución de GFR Media como una empresa multiplataforma, detalla Mega en un comunicado. Noticias Relacionadas Actualidad Gonzalo Cordero decide renunciar a asesoría a Hacienda tras asumir en TVN Actualidad Canales de TV reducen 4,4% pérdidas por menores costos Telecom/Tecnología Senado aprueba con 37 votos nuevos integrantes del directorio de TVN

