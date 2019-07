IBM compra Red Hat por US$ 34 mil millones en la mayor adquisición de su historia

Telecom/Tecnología

El acuerdo, uno de los mayores en la historia de la industria tecnológica de EEUU, permitirá a la firma espera fortalecer su posición en el mercado clave de servicios en la nube para empresa.

El grupo informático estadounidense IBM cerró este martes la adquisición de Red Hat, el mayor proveedor mundial de software de código abierto en la nube por US$ 34.000 millones, lo que constituye la mayor operación de la historia para la compañía.

Red Hat se integrará ahora como una unidad independiente en la división de Nube Híbrida de IBM y su director ejecutivo, Jim Whitehurst, se unirá al equipo directivo de la compañía compradora.

Con la operación, IBM espera mejorar su posición en el sector de la nube, considerado estratégico por la empresa y que se ha convertido en una de sus principales fuentes de crecimiento, aunque sigue muy por detrás de los auténticos gigantes del sector como Amazon Web Services de Amazon y Azure de Microsoft.

La firma pagó US$ 190 por cada acción de Red Hat en efectivo.

El anuncio culmina un proceso iniciado en octubre, cuando la CEO de IBM, Ginni Rometty, prometió que la firma "se convertirá en el proveedor de computación en nube híbrida número uno del mundo, ofreciendo a las empresas la única solución de computación en nube abierta que desbloqueará todo el valor de la nube para sus negocios".

IBM y Red Hat ya tenían una asociación previa desde hace dos décadas.

La adquisición es una de las más cuantiosas que se han producido jamás en la industria tecnológica de Estados Unidos, solo por detrás de la unión entre AOL y Time Warner en 2001 por US$ 164.000 millones; la de Dell y EMC en 2016 por US$ 67.000 millones y la compra de SDL por parte de JDS Uniphase en 2000 por US$ 41.000 millones.