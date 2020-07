Industria valora fijación de nuevos límites de espectro y aborda los criterios para futura licitación 5G

Telecom/Tecnología

Por el contrario, las medidas establecidas por la C. Suprema sobre uso de concesiones limitarían la participación de VTR.

Un fuerte respaldo de las autoridades y la industria recibió la sentencia de la Corte Suprema que estableció nuevos límites dinámicos de espectro, poniendo fin a una larga discusión sobre este proceso que se extendía por siete años.“Da mucha fuerza al desarrollo de las telecomunicaciones porque se pueden ajustar las distribuciones de frecuencia a cada compañía de manera dinámica”, dice la Ministra de Telecomunicaciones y Transportes (MTT), Gloria Hutt.

Para el gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel, Manuel Araya, la resolución de la Tercera Sala era fundamental para avanzar en la licitación 5G y evitar que se repita un problema como en el anterior fallo de la Corte Suprema en relación a la banda de 700 MHz, donde tuvieron que devolver un porcentaje por excederse del límite de 60 MHz. “El fallo establece que esta industria siempre ha sido muy competitiva, y que es un factor importante a cuidar”, apunta.

El Director de Asuntos Legales de Claro Chile, Cristian Salgado, argumenta que el dictamen despeja la larga incertidumbre jurídica en cuanto a la tenencia de espectro por operador. “Ahora corresponde a Subtel ponderar la oportunidad de las futuras licitaciones y establecer las bases de los concursos en estricto apego a lo señalado por la sentencia”, explica.

En este escenario, el director de Regulación y Asuntos Públicos de Movistar Chile, Fernando Saiz, señala que el próximo desafío es licitar la mayor cantidad de espectro, sobre todo porque la emergencia sanitaria demostró la alta demanda de conectividad. “Es clave, especialmente en la banda 3,5 GHz que a nivel mundial ha sido escogida como la prioritaria para el 5G, por sobre el uso de las bandas milimétricas”, agrega Saiz.

Wom reiteró la necesidad de lanzar pronto la licitación ante el alza de tráfico. “Ahora debe venir la publicación de las bases para comenzar este proceso, de acuerdo con lo señalado por la propia autoridad meses atrás, que estaba en espera de esta confirmación de los límites para avanzar”, dice su CEO, Christopher Laska.

La subsecretaria Pamela Gidi anticipó que las bases se darán a conocer en pocos días. “Trabajaremos con el mayor rigor técnico para poder adjudicar e implementar 5G”, sostiene.

Dudas sobre implicancias

Pese al amplio respaldo de la propuesta, algunos ejecutivos que solicitan reserva explican que existen fuertes dudas sobre las implicancias de las cinco consideraciones que hizo la Tercera Sala en el fallo. Las más conflictivas son dos que hacen alusión al concurso 5G, y en especial a la obligación de que los operadores para postular a un bloque deben asegurar que en sus concesiones preexistentes y futuras “comprometan un plan de uso efectivo (real) y eficiente (óptimo) con vigencia durante todo el plazo de duración de la concesión respectiva”. Esto tendría efectos en VTR, dado que no hace uso de su banda AWS.



Los bloques en la mira de los operadores

La próxima licitación de 5G implicará un importante acceso por parte de los operadores a un portafolio de espectro, ya que son cuatro las macrobandas que se ofertarán, cuyas categorías van desde las bajas, medias bajas, medias y altas. En cuanto al acceso a cada una de ellas, todos los actuales competidores -Entel, Claro, Movistar y Wom- podrán apostar por la banda milimétrica de 28 GHz, pero en el resto algunas firmas no podrán postular porque se excederían del límite variable fijado por la Corte Suprema.

En la carrera, Entel, Wom y VTR podrían pedir espectro en la frecuencia de 700 MHz, pero no Claro y Movistar porque están a 5 MHz de alcanzar el tope de 32% del mercado.

Para las bandas medias bajas, sólo la firma ligada a las familias Hurtado y Matte no cumple con los criterios máximos. Mientras que en la frecuencia 3,5 GHz -la más preciada y que tendrá una alta competencia- todas pueden hacer ofertas. En ese ítem, las firmas que tienen concesiones son Entel (80 MHz), Claro (30 MHz), VTR (50 MHz), en tanto Movistar devolvió el porcentaje de espectro bajo su control.