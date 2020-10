Ingresos de Telefónica en Chile retroceden 15,4% en tercer trimestre

Telecom/Tecnología

En el reporte de resultados de la europea se destacó que las medidas para controlar gastos permitieron contrarrestar efectos del Covid-19.

Los efectos de la pandemia siguen influyendo en los resultados de las empresas. En el caso de Telefónica, reportó que para la operación en Chile, los ingresos entre julio y septiembre sufrieron una baja de 15,4% con respecto al mismo período en 2019, ubicándose en US$ 467 millones.

Acumulados a septiembre, la caída fue de 20,6%, obteniendo recursos por US$ 1.358 millones.

Con respecto al Ebitda, la operadora registra en lo que va del año un recorte de 29%, alcanzando los US$ 434 millones, mientras en el período pasado la cifra había sido de US$ 612 millones.

A nivel de la matriz, la compañía española registró una ganancia neta en los nueve primeros meses del año de US$ 788 millones, que representa un 50,1% menos que en el mismo periodo de 2019.

Estos efectos se producen por la crisis provocada por el contagio del coronavirus en Europa y el resto de sus operaciones.

Sin embargo, según la empresa con sede en Madrid, uno de los indicadores que pesó en estos resultados fue el ajuste de valoración de US$ 922 millones del negocio en Argentina, que provocó que el resultado neto de la compañía en el trimestre arroje unas pérdidas de US$ 188 millones, inferiores a US$ 510 millones del mismo periodo del ejercicio anterior, cuando Telefónica anunció la provisión para hacer frente al plan de bajas en España.

Entre julio y septiembre, el grupo registró unos ingresos de US$ 12.300 millones, un 1,2% más que en el segundo trimestre de 2020 en términos orgánicos. Con respecto al tercer trimestre de 2019, supone una reducción del 12,1%.

En el conjunto de los nueve primeros meses, los ingresos suman US$ 37.800 millones, un 10,7% menos.

Según Telefónica, las medidas aplicadas para controlar los gastos operativos y de capital permitieron contener el efecto directo del Covid-19 en las cuentas. En el tercer trimestre, su repercusión en los ingresos se recortó en un 18,9%. El impacto del desfavorable comportamiento de los tipos de cambio resta US$ 1.127 millones en los ingresos.

La teleco precisó que, gracias a las estrategias de cobertura desplegadas, su reflejo en la generación de caja queda reducido hasta los US$ 222 millones en el tercer trimestre.