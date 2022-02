Ingresos de Telefónica en Chile suben a casi US$ 2.000 millones durante el año pasado

Telecom/Tecnología

La compañía española informó que su unidad en Latinoamérica tuvo un incremento de 5,5% en las ventas en 2021.

Los ingresos de Telefónica en su unidad Hispam, que incluye toda Latinoamérica excepto Brasil, aumentaron un 5,5% en 2021 si se compara con 2020, año marcado por la pandemia del coronavirus, y llegaron a US$ 9.414 millones, tras cerrar su salida del mercado centroamericano con la venta de El Salvador.

La depreciación de las divisas latinoamericanas afectó negativamente a la compañía y le supuso US$ 1.136 millones en 2021, frente a los US$ 3.522 millones de 2020.

Las inversiones de Telefónica Hispam en 2021 aumentaron un 17,4% y los ingresos por los servicios de teléfono fueron un 7,4% más respecto al año anterior, mientras que a través de su negocio fijo facturó un 2,5% más.

A nivel de Chile, la empresa de telecomunicaciones reportó ingresos por US$ 1.985 millones, lo que es un salto de 11,6% respecto a 2020.

Por su parte, Telefónica Argentina tuvo ventas por US$ 2.306 millones, con un 18,2% más; Perú, se situo en US$ 1.720 millones con un 6,8% menos; Colombia registró ingresos por US$ 1.472 millones que implican un alza de 5%, y México facturó US$ 1.133 millones que representan una bajada de 2,2%.

Telefónica considera que ha reducido “la exposición a Hispam”, que representa el 20% de los ingresos totales del grupo y que ya opera como una empresa autónoma.

Durante 2021, Telefónica cerró la venta al fondo estadounidense KKR del 60% de las acciones de InfraCo en Chile y anunció la compra por parte de esta compañía del 60% de los títulos de InfraCo en Colombia, operación que obtuvo todas las aprobaciones regulatorias en enero de 2022.

Asimismo, la compañía vendió su filial de El Salvador por 125 millones de euros (unos US$ 140 millones) a General International Telecom (GIT), operación con la que cierra su salida del mercado centroamericano.