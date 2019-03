La historia: Cómo Motorola quiso comprar Huawei hace 16 años

Telecom/Tecnología

En 2003, Motorola quiso comprar Huawei por US$ 7.500 millones. De haberse fraguado, esta alianza habría cambiado el curso histórico del sector de las telecomunicaciones.

Una mañana de diciembre de 2003, dos hombres de nacionalidad china con camisas tropicales y bermudas, un occidental con ropa deportiva y un intérprete parecen sumidos en una conversación mientras pasean por una playa de la isla de Hainan en China. Dos de ellos pertenecen a la compañía de telecomunicaciones estadounidense Motorola: Mike Zafirovski, el director de operaciones, y Larry Cheng, responsable del negocio chino.

El tercero, vestido de azul, es Ren Zhengfei, el fundador de Huawei y ex miembro del Ejército Popular de Liberación (EPL), que por entonces tenía sólo 49 años. Unas semanas después, se había cerrado un acuerdo. Se firmó una carta de intenciones para que Motorola comprase Huawei, por entonces ya el mayor proveedor de equipos de telecomunicaciones de China, por US$ 7.500 millones (6.580 millones de euros).

Hoy, Huawei se ha convertido en el proveedor de telecomunicaciones más importante, y polémico, del mundo, con ingresos globales de más de US$ 100.000 millones el año pasado. Su ascenso ha despertado el temor en Occidente sobre el control de China y la presunta manipulación de las redes de comunicaciones nacionales. Si el acuerdo con Motorola, que sale por primera vez a la luz, hubiese llegado a buen puerto, habría cambiado el curso de la historia de las telecomunicaciones. Aunque, como señala un veterano ejecutivo de Hong Kong, "no está claro si Huawei podría haber salvado a Motorola o si Motorola habría destruido finalmente a Huawei".

En el momento del acuerdo, Motorola y Huawei iban camino de convertirse en campeones nacionales. Ambas compañías eran líderes en tecnología de redes inalámbricas y fabricaban teléfonos móviles, aunque entonces era Motorola la que poseía una brillante marca global. Las dos compañías también habían trabajado juntas desde el año 2000 para desarrollar y diseñar tecnología que se revendía bajo la marca Motorola.

Pero tras el fracaso de la propuesta de adquisición, la estrella de Motorola se apagó y acumuló miles de millones de dólares de pérdidas al ser eclipsada por otras compañías, incluido su antiguo socio chino, convertido en rival. En 2010, Motorola demandó a Huawei por robo de secretos comerciales, un caso que se zanjó fuera de los tribunales. Pero era demasiado tarde.

Expansión Internacional

La revelación de que Huawei estuvo a punto de venderse a una empresa estadounidense también muestra que no se convirtió en una de las empresas más privilegiadas de China hasta que expandió su negocio internacional, empezando por un acuerdo histórico para construir la red de telecomunicaciones británica en 2005. "Originalmente, Huawei no recibía subsidios y ayuda. Ahora, el Gobierno apoya a Huawei porque ha triunfado y ha adquirido una gran importancia para la competitividad nacional", señaló Yang Zhizhong, el banquero de Morgan Stanley que representó a Huawei en las negociaciones con Motorola. Por entonces, "Ren quería mantener la independencia del Gobierno, no quería interferencias", añadió. "Nunca quiso dinero de ellos".

Cuando se firmó la carta de intenciones entre las dos compañías, no había autoridades gubernamentales ni representantes del ejército presentes. Tanto Morgan Stanley como JPMorgan, en representación de Motorola, se alegraban de no ver perjudicada su reputación por asesorar en el acuerdo. Aunque al principio de su andadura Huawei vendió equipamiento tanto al Gobierno como al EPL, este negocio se había vuelto "aceptable" en 2005, según Zafirovski.

Pero se pensaba que Huawei mantenía relaciones estrechas con el Gobierno y el EPL, y Zafirovski explicó que Motorola, cuyos mayores clientes eran las redes de los operadores estadounidenses AT&T y Verizon, dedicó meses a garantizar la existencia de salvaguardias. Dijo que habló con ejecutivos de Emerson Electric, una firma estadounidense que había comprado una filial de Huawei, que le garantizaron la fiabilidad de su gente, y de sus productos y controles.