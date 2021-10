Las reformas que plantean los presidenciables en telecomunicaciones

Telecom/Tecnología

Canalizar el alto tráfico de datos y acortar la brecha digital, son parte de las agendas para el competitivo mercado de las telecomunicaciones que incluyen los candidatos presidenciales en sus programas. Los aspirantes a La Moneda apuntan a profundizar la conexión con diferentes fórmulas. Por ejemplo, Gabriel Boric pretende crear una empresa pública para el despliegue de fibra óptica con recursos 100% del Estado, mientras que Sebastián Sichel busca abrir el uso de las concesiones del espectro para que las compañías que se adjudiquen bloques puedan ir adaptando el uso de acuerdo a cómo evoluciona la tecnología.

La innovación del "régimen concesional único"

de Sichel: candidato busca abrir el uso del espectro

La propuesta de Sebastián Sichel en torno a las telecomunicaciones se centra en cuatro ejes de cambio. El más relevante se refiere a un "régimen concesional único" en las frecuencias radioeléctricas que apunta a establecer que el espectro no se licite para armar un tipo específico de tecnología, sino que el operador puede hacer uso de su bloque como lo estime conveniente. "Cambio de ley para permitir el uso de la frecuencia en cualquier servicio público de telecomunicaciones. Se establecen obligaciones, graduales pero efectivas, a los concesionarios para brindar servicios de calidad en sus respectivas zonas de concesión, incluyendo upgrades tecnológicos", dice el programa de Sichel.

Para acortar la brecha digital en zonas remotas, el candidato propone promocionar el ingreso de pequeños operadores, con instrumentos como el acceso a bienes nacionales de uso público y espectro radioeléctrico, en zonas no cubiertas por las grandes compañías como Entel, WOM, Claro o Movistar, y que no tienen interés comercial.

Además, dentro del plan se propone ampliar el alcance del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para que los proyectos no sólo se enfoquen en el levantamiento de infraestructura, sino que también en el subsidio a la demanda de los hogares más vulnerables; entrega de dispositivos y terminales; programas de inclusión digital y ampliación presupuestaria plurianual.

Provoste busca dotar al fondo de desarrollo de las

telecomunicaciones con recursos permanentes

Yasna Provoste tiene como foco central de su programa de gobierno la creación de un Fondo de Banda Ancha Universal para financiar servicios móviles y fijos en zonas remotas. Así, el plan a largo plazo es ampliar la cobertura, acceso y conectividad en Chile, para "reducir la brecha digital con instrumentos para subsidiar la demanda y a la oferta", señala el documento.

Esto se financiará con el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, respecto del cual su plan gobierno también estima necesario hacer modificaciones. Uno de sus asesores, el exsubsecretario Pedro Huichalaf, comentó que la idea es que se utilicen los pagos por uso de espectro y los gravámenes de las empresas para costear estos beneficios. De hecho, explicó que anualmente el Fisco recauda cerca de US$ 20 millones y que con el 5G aumentará a US$ 100 millones.

"El fondo se financia por los recursos que se dan a Subtel año a año en el presupuesto. Nosotros buscamos cambiar eso y que sea un fondo permanente a través de pagos por el espectro. El problema del actual mecanismo es que a veces es mucho dinero y otras es poco. Entonces, creemos que es pertinente estabilizar los montos", explicó Pedro Huichalaf.

Además, la candidata presidencial contempla crear una canasta básica digital, que se entregará a las familias con bajos recursos. El costo de la implementación de banda ancha será asumido por el Estado y el servicio de internet será gratuito por 2 años y se podrá prorrogar si los hogares en esa fecha aún no puedan costearlo.

Boric propone armar una compañía

pública de despliegue de fibra óptica

El programa de gobierno del candidato Gabriel Boric tiene un ítem exclusivamente dedicado a la meta de acortar la brecha digital en Chile. A su juicio, el país está atrasado en el despliegue de fibra óptica, por lo que propone la creación de una empresa estatal de provisión pública de redes, y así acelerar el desarrollo de esta tecnología.

Para financiar esta nueva entidad contempla utilizar los recursos del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), que no tiene un monto fijo pero que es parte de la glosa presupuestaria de la Subtel. Además, el candidato propone profundizar en la regulación de compartición de infraestructura, tanto en la nueva empresa estatal como con los actuales operadores del mercado.

"Impondremos a los operadores incumbentes y a la nueva Empresa Pública de Telecomunicaciones una obligación de compartición de cierta infraestructura, por ejemplo, postes y ductos, de manera de reducir el costo de la inversión en el despliegue de redes y de otros servicios y fomentar la cobertura territorial con servicios de alta calidad", señala el programa.

Asimismo, Boric tiene previsto modernizar la Ley General de Telecomunicaciones e implementar un nuevo plan nacional del espectro. La idea, dice su programa, es que las concesiones "no sea entregadas sin grandes requerimientos a las empresas como se hizo durante gran parte de los últimos 30 años (...) Se deben reducir los años de las licencias de 30 a 15 años (como la mayoría de los países OCDE), de manera que el Estado pueda hacer un uso estratégico de estos bienes".

Kast propone un mayor rol de los

privados para acortar la brecha digital

El programa de José Antonio Kast tiene dos propuestas principales en materia de telecomunicaciones: incrementar las inversiones de privados para acortar la brecha digital, y profundizar la tecnología en los procesos internos del gobierno central y de los niveles locales.

En el primer ítem, el candidato explicó que su administración buscará armar una "potente" inversión en infraestructura con el fin de mejorar la conectividad y acceso a redes en Chile.

"Aquí el rol de los privados es fundamental y nuestro compromiso con incentivar la inversión resultará clave para su rápida ejecución", explicaron desde su comando.

En segundo lugar, también incorporará la iniciativa llamada "Estado Digital Ahora", que considera la modernización y transformación de los procesos del gobierno. "Incorporaremos Blockchain en la administración pública, tanto para el Estado central como para los locales, con todos los beneficios en combate a la corrupción, transparencia, seguridad de la información y mejor comunicación con la ciudadanía", sostuvieron desde esa candidatura.

Enríquez-Ominami impulsará reformas

para hacer de internet un bien de uso público

En su programa, Marco Enríquez-Ominami busca impulsar reformas para hacer de internet un bien de uso público. El plan es promover el acceso "libre e igualitario a la red pública", con un enfoque especial en materia de educación y cultura. En torno a este proyecto promueve tres ideas: el "retorno educativo" para asegurar prestaciones tecnológicas que permitan la asistencia a recintos escolares a distancia; implantación de una gradual enseñanza en materias de lenguaje digital, audiovisual y cinematográfico, y adecuar contenidos digitalizados para estudiantes con discapacidad en formatos asequibles.

La reestructuración del

sistema industrial de Eduardo Artés

El candidato Eduardo Artés tiene una perspectiva del sector de telecomunicaciones que forma parte de su propuesta general para los sectores productivos. Al respecto, una de sus 40 medidas apunta a "industrializar Chile" y cuyo eje es crear instancias de diálogos y cooperación con los rubros científicos, productivos, académicos, sindicales y empresariales, para planificar una economía multisectorial. "El sector público y privado trabajarán codo a codo para construir los cimientos de nuestra segunda independencia: la industria nacional", dice su programa.

Parisi: rol de la FFAA para

conectar a las zonas lejanas

El candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, tiene un dentro de sus 31 propuestas de gobierno, acortar la brecha digital en Chile mediante la ayuda de las Fuerzas Armadas (FFAA).

El plan, de acuerdo a lo señalado en su página web, es que estas instituciones asuman la responsabilidad de dar conexión en zonas remotas o limítrofes en el país, especialmente Arica o Magallanes.

Además, Parisi también esbozó que es necesario terminar con actual política de financiamiento de organizaciones que son externas al gobierno, como es el caso de Televisión Nacional de Chile (TVN).