Telecom/Tecnología Los argumentos que marcaron la reunión de Amazon y La Moneda Titular de la Subtel dice que el país tiene mayor cantidad de puntos de intercambio de tráfico de datos. Jorge Atton agrega estabilidad económica. La vicepresidente de Amazon Web Services, Teresa Carlson, se reunió ayer en La Moneda con el presidente Sebastián Piñera, en medio del interés de la gigante estadounidense de instalar en Chile uno de sus data center. Argentina, con su presidente Mauricio Macri liderando las negociaciones, también busca quedarse con esta millonaria inversión, que superaría los US$ 1.000 millones. El vecino país ofreció incentivos tributarios para que la empresa invierta allá; Chile puso sobre la mesa un subsidio. El presidente de Amazon, Jeff Bezos, aún no toma una decisión. No obstante, la administración Piñera busca seducir a la firma estadounidense con otros atractivos, como la “certeza jurídica” que ofrece el país, así como el alto desarrollo tecnológico de las redes de telecomunicaciones y los proyectos que hay en carpeta para transformar a Chile como un hub digital en la región. “Chile es el país del Pacífico Sur con mayor cantidad de puntos de intercambio (hub) de tráfico de datos, y está posicionado como un hub digital de esta zona geográfica, es decir, un nodo de tráfico que conecte Oceanía con Perú, Argentina y Brasil; y como una ruta expedita hacia África, a través del Cabo de Hornos”, destacó la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi. Dijo que esta conectividad se potenciará con la implementación de la Fibra Óptica Austral, que una vez instalada se transformará en una carretera de alta velocidad de salida para este hub digital. Todo esto, según la autoridad, es un gran atractivo para el desarrollo de centros de datos de alto rendimiento. En el caso de Amazon, su servicio de computación en la nube funciona como base de su exitoso portal de comercio electrónico. Es por esto que la empresa ha estado expandiendo su infraestructura de computación en la nube en todo el mundo a medida que más compañías pagan para tener sus datos y aplicaciones alojados de forma remota. Para las empresas de tecnología, tener un centro de datos de Amazon cerca ayuda a reducir los costos y mejorar la velocidad de los datos en comparación con tener que depender de sitios fuera del país. Un insumo indispensable para el funcionamiento de un data center es la energía. Y Chile saca a relucir el “gran potencial” para el desarrollo de este tipo de proyectos debido al crecimiento de las energías renovables. “Chile se ha propuesto convertirse en los tres primeros países de OCDE con los precios más bajos en el suministro eléctrico. También existen las condiciones de acceso neutro del almacenamiento de datos”, agregó Gidi. No obstante, destacó que una de las principales características que posee Chile “es la certeza jurídica” que entrega a los inversionistas que quieren instalarse en el país. “Una certeza que además alcanzan los ámbitos económicos y regulatorios”, explicó. “Desde el punto de vista regulatorio, Chile es mucho más estable que Argentina, a lo que se suma la estabilidad macroeconómica”, complementó Jorge Atton, exsubsecretario de Telecomunicaciones. Óscar Cabello, experimentado consultor del área, apunta a que el país tiene mejor conectividad internacional en este instante: en velocidad promedio de red móvil el país está en el lugar 80 a nivel mundial, mientas que Argentina está en el 93. En red fija está 39 versus el puesto 82. “Tal vez no sería una locura pensar en un data center ubicado en la zona de Coyhaique, que es de temperaturas bajas y menor costo de suelo, y que ya tiene buena conectividad de fibra óptica hacia el norte de Chile. ¿Y por qué no un data center binacional en esa misma zona, que aproveche las ventajas de ambos países?”, planteó. Carlson: "Nos interesa un país que apunte a la digitalización de la economía" Por más de una hora, el Presidente Sebastián Piñera recibió en audiencia a Teresa Carlson, vicepresidenta de Amazon Web Services (AWS), junto al ministro de Economía, José Ramón Valente. En la oportunidad analizaron las posibilidades para que la empresa instale un data center en el país, lo que está en competencia con Argentina.

Al término del encuentro Carlson sostuvo que "en realidad ya estamos invirtiendo en Chile. Ya tenemos una oficina aquí que abrimos, tenemos un equipo en terreno, tenemos muchos empleados y seguimos contratando y creemos que Chile es súper importante para Latinoamérica y el resto del mundo, así que nosotros sí queremos invertir en el largo plazo y hay cosas que vamos a estar haciendo juntos y no vamos a dejar de invertir acá, eso es seguro".

Respecto de los factores que van a incidir para tomar la decisión de ampliar las operaciones en Chile indicó que "nosotros queremos a Latinoamérica como mercado en el largo plazo y las cosas que realmente nos importan son que las políticas adecuadas estén implementadas, industrias de telecomunicaciones que sean progresivas, nos interesa un gobierno que realmente esté pensando más en la digitalización de la economía en términos de la educación y crear nuevos empleos y también una apertura a ser capaces de asociarse y eso es muy importante para nosotros".

Consultada por las características de Chile que atraen a Amazon planteó que "nosotros hacemos el due diligence en todos los países. Miramos la apuesta de largo plazo, pero es muy importante que la relación se mantenga".

