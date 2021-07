Mercado Bitcoin recibe aporte de Softbank y se convierte en primer unicornio “cripto” de Brasil

Telecom/Tecnología

La inversión por US$ 200 millones de la japonesa valoró a la mayor plataforma de criptomonedas de Brasil en US$ 2.100 millones.

El holding 2TM, dueño de Mercado Bitcoin, la primera y mayor plataforma brasileña de comercio de bitcoins y criptomonedas, recibió hoy jueves un aporte de US$ 200 millones de la japonesa Softbank. La inversión valoró a la firma en US$ 2.100 millones, convirtiéndola así en el octavo mayor “unicornio” (startup valorada en más de US$ 1.000 millones) de Latinoamérica, y el primero del universo criptográfico en Brasil.

La inversión es la "Serie B" es la mayor hasta ahora para una startup en Brasil, informó el medio local Valor, y también es la mayor contribución realizada por el grupo de capital de riesgo asiático en el segmento de las criptomonedas en la región.

Esta fue la segunda ronda de levantamiento de capital de Mercado Bitcoin en menos de seis meses. En enero, el holding ya había recibido una inversión “Serie A” de los fondos GP Investments y Parallax Ventures, por 200 millones de reales.

El aporte de Softbank ayudará a Mercado Bitcoin a impulsar otros negocios del grupo, como su banco digital Meubank, su firma de custodia digital de criptoactivos Bitrust, su unidad de crowdfunding de inversión Clearbook y su Blockchain Academy.

También se usará para financiar su expansión vía adquisiciones hacia México, Argentina, Colombia y Chile, porque Mercado Bitcoin se ha propuesto convertirse en uno de los cinco mayores jugadores criptoactivos de América Latina.