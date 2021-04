Microsoft compra firma de reconocimiento de voz e inteligencia virtual por US$ 16.000 millones

Microsoft está buscando un mayor crecimiento a través de adquisiciones, luego de que este lunes anunciara que comprará la empresa de reconocimiento de voz Nuance Communications por US$ 56 por acción, aproximadamente un 23% por encima de su precio de cierre del viernes. El acuerdo tiene un valor de alrededor de US$ 16.000 millones.

Según CNBC, la compañía también está en conversaciones para comprar la aplicación de chat Discord por alrededor de US$ 10.000 millones . Además de eso, Microsoft hizo un esfuerzo por comprar el negocio de TikTok en Estados Unidos el año pasado por alrededor de US$ 30.000 millones antes de que el acuerdo se descarrilara.

La adquisición de Nuance representa la mayor adquisición de Microsoft desde que compró LinkedIn por más de US$ 26.000 millones en 2016, informó este medio. El mes pasado, Microsoft completó su adquisición de US$ 7.600 millones de la compañía de juegos Zenimax .

Las acciones de Nuance subieron casi un 23% en las operaciones previas a la comercialización el lunes, lo que representa aproximadamente la misma prima que Microsoft planea pagar según el precio de cierre del viernes, dijo CNBC. Las operaciones se detuvieron en las acciones después de esa explosión y se espera que se reanuden alrededor de las 9 am de Santiago de Chile. Las acciones de Microsoft fueron ligeramente negativas.

Nuance estaría alineado con la parte del negocio de Microsoft que sirve a empresas y gobiernos, ya que obtiene ingresos vendiendo herramientas para reconocer y transcribir el habla en las visitas al médico, las llamadas de atención al cliente y los mensajes de voz. En su anuncio, Microsoft dijo que la tecnología de Nuance se utilizará para aumentar los productos en la nube de Microsoft para el cuidado de la salud, que se lanzaron el año pasado.

AI is technology’s most important priority, and healthcare is its most urgent application. Together with @NuanceInc, we will put advanced AI solutions into the hands of professionals to drive better decision-making and create more meaningful connections. https://t.co/ipdP6qZTx9