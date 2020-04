Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones adjudica a Wom construcción de Fibra Óptica Nacional

Telecom/Tecnología

Ministra Gloria Hutt destacó que esto ayudará a disminuir la brecha digital que se mantiene en el país.

Hutt detalla que se hará un nuevo llamado para la zona sur, que no fue adjudicada. Foto: Julio Castro

Tras un proceso que comenzó el año pasado, el jueves el Consejo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, presidido por la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt, adjudicó la licitación para levantar una Fibra Óptica Nacional de 10 mil kilómetros por casi todo el país, que contempla un subsidio de $ 86.000 millones.

El viernes, desde su casa, la ministra relata lo que su juicio es uno de los hitos más importantes de su cartera para disminuir la brecha digital.

En enero, tres empresas se habían presentado con ofertas para cubrir la red que considera seis macrozonas: GTD Teleductos (por la macrozona norte), Mundo Pacífico (centro, centro-sur y sur) y WOM (Arica y Parinacota, norte, centro-norte, centro, centro-sur).

Hutt comenta que el resultado favoreció a Wom, compañía que se adjudicó cinco de las seis macrozonas, por lo que tendrá la responsabilidad de poner a disposición de los usuarios y otras compañías la distribución de la red antes de que acabe el actual gobierno en 2022.

La última macrozona, que agrupa La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, no se adjudicó porque su único oferente, que fue Mundo Pacífico, no cumplía con los requerimientos financieros para tomarla. Durante lo que queda del año se hará un segundo llamado.

El anuncio se hace con el telón de fondo del Covid-19, donde -dice Hutt- “quedó en evidencia la importancia de tener una buena conexión a internet, ya que el 44% de los hogares no cuenta con cableado fijo y hay casi 200 comunas donde menos del 5% tiene acceso a internet fijo. Y aunque hay una gran penetración de internet móvil (...) cuando uno necesita usos más específicos, como teletrabajo o negocios en línea, educación a distancia se necesita una conexión fija, idealmente vía fibra óptica, para garantizar estabilidad y velocidad”.

- ¿Qué rol jugará este proyecto en disminuir la brecha digital?

- Este concurso es una de las piezas más importantes que ha promovido la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) para reducir esa brecha, porque al tener una red troncal de fibra óptica desplegada por todo el país -que se complementa con la Fibra Óptica Austral-, permitirá cubrir todas las comunas de Chile. Esa es la idea detrás de hacerlo vía subsidio, porque de lo contrario queda a merced de la conveniencia comercial de las compañías hacerlo, y muchas comunas se quedarían sin cobertura por la baja densidad poblacional que tienen. Con esto, garantizamos que las personas tengan la disponibilidad de la oferta para sus conexiones.

- ¿Esto significa que se llegará a 100% de cobertura en internet fijo?

- Sí, nuestro objetivo es lograr tener la fibra óptica de acceso abierto, ósea que no sea propiedad de una sola compañía, ya que acá hay un modelo distinto que obliga a brindar los servicios a quien esté dispuesto a comprarlos. Básicamente se transforma en una carretera dispuesta para la competencia, además con un operador nuevo en este negocio. Una de las cosas importantes y que explican por qué Wom se ganó, fue porque demostró una vía clara de garantizar lo anterior, y pidió entre 80% y 85% del subsidio disponible, mucho más bajo que los otros oferentes que bordeaban el 95%. Además tuvo costos por kilómetro entre US$ 12.000 y US$ 13.000, versus sus competidores que eran hasta cinco veces más caros. Esperamos que esto también signifique una condición comercial favorable para muchos hogares.

Novator Partners detrás del 5G

- Wom ha dicho que la brecha digital se disminuiría con el acceso al espectro, ¿concuerda con eso?

- Las dos cosas contribuyen a disminuir la brecha digital y son parte de nuestros objetivos. Una red troncal de fibra óptica, sumado al cable austral que ya está construido, terminan cubriendo todo el país. Esto es esencial para reducir las diferencias porque aunque tengas 5G, sin la posibilidad del internet fijo es difícil que la brecha se cierre. La tecnología de quinta generación pondrá más competencia por el espectro radioeléctrico y esa misma competencia produce un desarrollo en el mercado muy dinámico, ya que genera una carrera para dar más servicios.

- En el contexto actual, ¿es urgente lanzar 5G hoy?

- Tenemos que esperar la resolución de la Corte Suprema (sobre los nuevos límites de espectro fijados tras ser discutidos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia) para garantizar un proceso exitoso, ya que disipa algunas de las interrogantes que están presentes en el concurso o que podrían afectar la percepción de riesgo de algún oferente. Por eso nos importa que eso se aclare, pero tan pronto se resuelva abriremos el proceso, tenemos todo listo.

- ¿Qué puede hacer el gobierno para mejorar la calidad de las redes fijas que hoy están siendo seriamente cuestionadas en su calidad?

- Ese tema ha surgido las últimas semanas, con quejas de los usuarios y nosotros hemos oficiado a las empresas para asegurar que se cumplan los protocolos de servicios y de medición a los clientes. En eso, algunas de las compañías no han sido del todo lo ágiles. Los hemos oficiado y reunido con ellas para revisar esa parte de sus servicios, que es tan importante como la señal misma.