Nintendo cae 9% tras decepcionantes resultados pese a anuncio de recompra de acciones

La compañía registró su mayor caída intradía desde febrero de 2019 ante las perspectivas de que el fin de las cuarentenas reduzcan la demanda por juegos.

Nintendo cayó hasta 8,8% este viernes (horario de Asia) después de que sus ganancias trimestrales no cumplieran las estimaciones, lo que subraya la preocupación de que la demanda de juegos pueda haber tocado techo, a medida que varios países emergen de la pandemia y vuelven al trabajo.

La compañía de juegos registró su mayor caída intradía desde febrero de 2019, a pesar de anunciar el jueves que planea recomprar hasta 1,51% de sus acciones por 100 mil millones de yenes, que luego planea cancelar. La recompra refleja su posición de caja gracias a las fuertes ventas, dijo la firma.

La compañía con sede en Kioto reportó ingresos operacionales de 119.750 millones de yenes (US$ 1.100 millones) para el trimestre a junio, en comparación con la proyección promedio de 130.900 millones de yenes. Sin embargo, mantuvo su pronóstico de una caída de 22% en las ganancias a 500 mil millones de yenes este año fiscal, junto con ventas por 25,5 millones de consolas Switch.

Nintendo, cuyo juego Animal Crossing: New Horizons fue el título revelación de la era del Covid-19, está lidiando con hardware envejecido a medida que la normalidad regresa a algunas regiones del mundo y la gente pasa menos tiempo inmersa en los juegos. La firma ofreció una imagen mixta con las ventas de su consola Switch cayendo 22% a 4,45 millones de unidades, pero con un alza en su edición estándar más cara.

La escasez de semiconductores y problemas de logística continuaron afectando la producción del dispositivo, dijo Nintendo, que atribuyó la caída en las ventas de Switch Lite a menores inventarios en Europa y Estados Unidos.

“Los juegos de este trimestre no fueron suficientes para compensar el vacío dejado por Animal Crossing”, dijo Hideki Yasuda, analista del Ace Research Institute. “Los datos de mercado de julio muestran que las ventas de Switch y Switch Lite están cayendo. Nintendo tendrá otro momento difícil por delante en el trimestre julio-septiembre, que podría ser peor que el período abril-junio".

El esperado próximo juego de la franquicia de Zelda, una secuela de Breath of the Wild, no saldrá hasta 2022. Nintendo ahora cuenta con el lanzamiento el 8 de octubre de un nuevo modelo de Switch con una pantalla OLED más grande para revitalizar la plataforma de cuatro años a tiempo para la crucial temporada navideña.