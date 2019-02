Nuevas tarifas de cargo de acceso móvil: Subtel acordó rebaja de 80% para próximos 5 años

Telecom/Tecnología

Empresas que no estén de acuerdo podrán recurrir a la Contraloría, última instancia para reajustar el cobro.

Tras meses de trabajo entre las empresas de telecomunicaciones y la Subtel, hoy se anunció el nuevo decreto tarifario que regirá los próximos cinco años para las empresas operadoras de telefonía móvil.

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) definió la tarifa de cargos de acceso móvil -cobro que hace una compañía por terminar la llamada en su red- en $ 1,8, una baja de 80% respecto del decreto anterior, que lo fijaba en $ 8,7 el minuto. Esto lo convierte en la baja más pronunciada de los últimos 3 procesos.

La última propuesta del gobierno situaba la caía de $ 8,4 a $ 1,4 el minuto, es decir, un 84% menos, pero finalmente se corrigió al alza.

El presidente Sebastián Piñera destacó la rebaja de los cargos que permitirá reducir los costos de las llamadas de teléfonos fijos a celulares, lo cual "sin duda va a ser un gran beneficio" para todos los chilenos y también para todas las Pymes. "Así estamos avanzando en poner la tecnología moderna al servicio de una mejor calidad de vida para todos los chilenos".

Las empresas que están al otro lado de la vereda de Subtel son Movistar y Entel, quienes propusieron una reducción entorno al 35% en promedio. En el caso de la firma con sede en Madrid, la tarifa de cargo de acceso propuesta fue de $ 5,88 el minuto, mientras que la compañía local ligada a las familias Hurtado Vicuña y Matte planteó una baja de $ 5,7 el minuto.

La empresa que más alineada estuvo al escenario propuesto por el gobierno fue Claro, quienes habían planteado una baja de $ 1,2 el minuto.

Al otro extremo estaban las firmas desafiantes WOM y VTR, que quisieron una baja en torno al 94% con cargos de acceso que casi llegaban a cero. Se trataba de un cobro de $ 0,16 y $ 0,22, respectivamente.

Sin embargo, aún no están agotadas las instancias para aquellas compañías que no estén conformes con lo definido en el proceso tarifario que regirá entre 2019 a 2024, pues aún no pueden presentar reclamaciones a Contraloría. Se trataría de Movistar y Entel, quienes desde un comienzo eran las formas con mayor desacuerdo de la baja. Fuentes cercanas al proceso indicaron que la batalla continuará para éstas empresas si la caída es muy lejana a lo que habían solicitado.