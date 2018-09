Plan para reducir personal en TVN pone en duda capitalización del canal

Telecom/Tecnología

Unos US$ 8 millones se estaban considerando para un programa de retiro, lo que la comisión investigadora pidió sea financiado con deuda.

Pese a que el 10 de agosto el directorio de Televisión Nacional de Chile (TVN) ingresó ante el Ministerio de Hacienda el plan de inversiones contemplado como requisito para la inyección de US$ 47 millones comprometidos en la ley de capitalización, en el gobierno se abrieron dudas por uno de los componentes de esta propuesta.

El plan de la señal contempla inversiones por US$ 22 millones para implementar la televisión digital y US$ 25 millones para el “plan de adecuación competitiva”.

Según informó la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, se le pidió a la señal detallar lo que significa este segundo componente, porque agregó ante la Comisión Investigadora de TVN de Cámara de Diputados, no se van a entregar recursos que sean para cubrir déficit o para financiar indemnizaciones, sino que solo para inversiones.

“Actualmente estamos en conversaciones con TVN para que se especifique qué significa adecuación competitiva, porque queremos tener las certezas de que los recursos no puedan ser usados para indemnizaciones, ni para despido de trabajadores. La capitalización se enmarca en solo para proyectos nuevos de inversión”, aclaró.

Según los lineamientos del plan de inversiones que dejó presentado el expresidente del directorio, Ricardo Solari, se contemplaban US$ 10 millones para cubrir el déficit operacional, US$ 8 millones para un plan de retiro programado y US$ 7 millones para adecuar las capacidades de profesionales y técnicos.

Según el presidente de la Comisión Investigadora, Marcelo Díaz, no se va a destinar nada para el pago de indemnizaciones.

“En el proyecto original no estaban contemplados recursos para despidos, el canal solo podría presentar proyectos de desarrollo y de inversión para adecuación tecnológica, y no para indemnizaciones ni despidos. Por lo tanto, si ahora se ha presentado un proyecto bajo el título de adecuación competitiva, evidentemente queremos saber exactamente de qué se trata porque no vamos a estar disponibles para que los recursos que el Estado terminen financiando despidos e indemnizaciones millonarias”, comentó Díaz.

Al respecto el diputado aclaró que a partir de esta ley, la empresa estatal tiene las facultades para endeudarse, por lo que si se requiere reducir la planta laboral se deberá recurrir a ese mecanismo.

El gobierno aclaró que el plazo para la entrega de recursos vence el próximo 3 de noviembre, por lo que están a la espera de la definición de que es lo que contempla “adecuación competitiva” entre la señal estatal y la Dirección de Presupuestos.

“El proyecto de capitalización solo busca darle un oxígeno, un impulso, hacia un modelo diversificado y sustentable”, aclaró la representante de gobierno.

Rol función pública

La ministra secretaria general de gobierno precisó además que el 3 de octubre vence el plazo para que la señal estatal defina el rol de televisión pública va a adoptar.

“Uno debiese pensar que en el cumplimiento de la función pública se debería presentar el modelo que se piensa para el futuro, si lo que se va a buscar es que sea un canal con financiamiento público, ahí la discusión es distinta. Queremos tener claridad de qué tipo de televisión es la que vamos hacer en el futuro”, precisó la ministra Pérez.

El diputado Díaz cuestionó que para el directorio del canal no sea una prioridad la señal cultural que también se fijó por ley, puesto que no han presentado aún el proyecto que tiene US$ 28 millones comprometidos para su ejecución.