Primera subasta 5G: WOM ganó por amplio margen y marcó récord en ofertas por espectro

Telecom/Tecnología

La oferta por US$ 82,5 millones por 20 MHz en la banda 700 MHz supera todo lo recaudado por Subtel en este tipo de procesos desde 1977.

Este lunes WOM arrasó a su contrincante Borealnet en la primera subasta por el espectro de los concursos de la tecnología 5G.

Con una oferta económica por un monto de $ 60.777 millones (unos US$ 82,5 millones) por la concesión de 20 MHz de la banda 700 MHz, la operadora ligada al fondo de inversión Novator Partner se impuso por un gran margen a la de la finlandesa, que puso sobre la mesa solo $ 35 millones.



La cifra presentada por el oferente ganador representa un récord en ofertas por espectro.

Desde la creación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) en 1977, la autoridad ha recaudado del orden de US$ 70 millones en estos concursos, cifra ampliamente superada por la oferta de WOM, cuyo monto equivale al fondo previsto para construir el proyecto de Fibra Óptica Austral (FOA).

Apertura de sobres

Pasado el mediodía de ayer se inició la sesión de la comisión evaluadora, donde se dio a conocer al ganador de la primera de las tres subastas para la adjudicación de espectro que permitirá desarrollar tecnología 5G en Chile. Próximamente vendrán los procesos ligados a las bandas AWS y 3,5 GHz, el 11 y 16 de febrero, respectivamente.

El fiscal de la subsecretaría, Jozsef Markovits, abrió primero el sobre de Borealnet que contenía la oferta económica con la declaración jurada del representante de la firma el abogado, Horacio del Valle. Minutos más tarde, comenzó la revisión de la oferta de WOM, cuya representación legal estuvo a cargo de Pedro Pellegrini, socio de Pellegrini y Rencoret.

"Esperábamos que en la banda 700 MHz fuese más peleado, pero recibimos muy bien esta oferta porque muestra que el espectro radioeléctrico es un bien de alto valor, y que nuestra estrategia de recuperar la frecuencia y re-licitarlo apunta a que el Estado obtenga lo que corresponde por sus bienes", manifestó la ministra Gloria Hutt.

La secretaria de Estado destacó que a la inversión de US$ 82,5 millones de WOM, se suma a la cifra que desembolsará la firma para desplegar las contraprestaciones sociales -específicamente antenas para internet rural- que implica un total de US$ 56 millones extras y que beneficiarán a 366 localidades en el país y 199 hospitales públicos. "Es una recaudación inmensa, no sólo el monto que ingresa al Estado, sino que también por el cierre de la brecha digital en las zonas más aisladas", acotó.

La subsecretaria Pamela Gidi, explicó que en las zonas beneficiadas por el Internet obligatorio rural habrá tecnología de "alta calidad, no como en contraprestaciones anteriores que tienen un desempeño técnico bastante bajo". "Por primera vez, se pide expresamente en un concurso equidad territorial; es decir, que todas las capitales provinciales y regionales deben tener cobertura", añadió.

La oferta de Borealnet generó interrogantes en relación a sus objetivos en Chile, ya que la cifra equivale al monto de la boleta de garantía pagada por el concurso 700 MHz. La próxima oportunidad para conocer sus intenciones en este proceso tendrá lugar este jueves con el proceso para la banda AWS, donde los finlandeses se enfrentarán nuevamente a WOM y a Claro.