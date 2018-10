Sigue el día negro para TVN: Gobierno aprueba solo US$ 22 millones de capitalización

Telecom/Tecnología

La Dirección de Presupuestos indicó que autorizó a la señal estatal a contratar créditos en el mercado financiero, "con el objeto de reorganizar sus programaciones y sus operaciones". La señal estatal había pedido US$ 47 millones.

Las malas noticias para TVN continúan. Si en la mañana se comunicó el despido de 80 profesionales, ahora en la tarde- y tal como adelantó Diario Financiero- se conoció que el gobierno solo autorizó US$ 22 millones para la capitalización de los US$ 47 millones solicitados por la señal estatal.

"Se ha autorizado un aporte de capital por US$22.300.000 para los proyectos de inversión que la empresa solicitó identificar, conforme al artículo quinto transitorio de la citada ley", sostuvo la Dirección de Presupuestos.

La entidad agregó que "en cumplimiento de la misma ley, la empresa ha solicitado, y se le ha autorizado, contratar créditos en el mercado financiero, con el objeto de reorganizar sus programaciones y sus operaciones".

Los dineros pedidos por el canal al gobierno se dividían en dos partes. Por un lado los aprobados US$ 22 millones, fueron requeridos para inversiones, como la implementación de la TV Digital. Pero los otros US$ 25 millones no podían ser aprobados tal como fueron presentados, ya que la normativa exige que los recursos de la capitalización sean destinados exclusivamente para proyectos de inversión y el plan presentado era para gastos, como el pago de indemnización y despidos, con el fin de readecuar el tamaño de la empresa a las nuevas exigencias de mercado.