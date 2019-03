Spotify demanda a Apple ante la Comisión Europea por prácticas "contrarias" a la libre competencia

Telecom/Tecnología

El servicio sueco de música Spotify ha demandado a Apple ante la Comisión Europea por supuestas prácticas contrarias a la libre competencia. Spotify acusa a la multinacional estadounidense, con quien compite en el ámbito de la música en streaming, de favorecer a su plataforma imponiendo restricciones a servicios competidores como Spotify.

Apple requiere que Spotify y otros servicios digitales paguen un 30% sobre las compras realizadas a través de su sistema de pagos. En el caso de Spotify, esto incluye el pago que hacen los clientes para suscribirse a su servicio premium. "El pago de esta tasa nos obligaría a inflar artificialmente el precio de la suscripción premium muy por encima del precio de Apple Music. Y para mantener nuestro precio competitivo para nuestros clientes, eso no es algo que podemos hacer", explica Daniel Ek, consejero delegado de Spotify.

Para evitar el cargo, Spotify optó por impedir a sus usuarios darse de alta en la versión premium desde la aplicación para Apple. La compañía sueca denuncia que, por ello, "Apple aplica una serie de restricciones técnicas y limitadoras de la experiencia en Spotify". Por ejemplo, asegura que limita la comunicación con sus clientes. "En algunos casos, no se nos permite enviar correos electrónicos a nuestros clientes que usan Apple. Apple también bloquea de forma rutinaria nuestras mejoras de la experiencia", dice Ek. Y pone como ejemplo limitaciones en servicios de Apple, como Siri, HomePod y Apple Watch.

Negociaciones con Apple

En una conferencia de prensa, Ek ha asegurado que la compañía ha intentado sin éxito resolver este problema directamente con Apple. "Pedimos ahora a la Comisión Europea que tome las acciones necesarias para asegurar la libre competencia", incide el cofundador de Spotify. El directivo asegura que "hay otras compañías frustradas" con la forma de operar de Apple. "Pedimos que se ponga fin a estas restricciones de manera que podamos competir en función de nuestros méritos y de la innovación de nuestros productos", dice. "Esto no es Spotify frente a Apple, no hemos tenido otra opción. Spotify está vulnerando la ley", ha insistido.

Spotify asegura que no quiere un "trato de favor" y menciona que Apple no cobra este 30% a las compras realizadas desde aplicaciones con las que no compite en otros sectores, como puede ser Uber o Deliveroo.

"Las aplicaciones deben poder competir de manera justa por sus méritos, y no en función de quién es el propietario de la App Store. Todos deberíamos estar sujetos al mismo conjunto de reglas y restricciones, incluida Apple Music", denuncia Ek. El ejecutivo dice que no se debería permitir que que las tiendas de aplicaciones "controlen las comunicaciones entre los servicios y los usuarios, incluida la imposición de restricciones injustas al márketing y las promociones que benefician a los consumidores".