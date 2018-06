Subtel golpea la mesa y congela banda para 5G: empresas advierten judicialización

Telecom/Tecnología

El espectro se destina para conexiones de internet fijo inalámbrico y fue entregado de forma gratuita por la autoridad, que apuntó a su subutilización.

Con sorpresa e incredulidad recibieron algunas empresas de telecomunicaciones la decisión de la Subsecretaria de Telecomunicaciones (Subtel) de congelar la banda 3.5 GHz, que en 2001 y 2005 fue adjudicada a VTR, Claro, Telsur, Movistar y Entel.

El espectro asignado -que en caso de las cuatro primeras empresas alcanzó a 50 Mhz y en Entel a 100Mhz- se destinó para el desarrollo de internet fijo inalámbrico.

De hecho fue la banda que vio nacer la fallida tecnología Wimax o Will, y que ahora estaba siendo potenciada por Entel son Massive MIMO, con inversiones de hasta US$ 150 millones en 2017 y 2018, según la empresa, que tras el anuncio de la Subtel dijo que evalúa acciones legales.

Entre los argumentos para el congelamiento del uso comercial de esta banda, está la subutilización del espectro, que es un bien nacional y de uso público. “Así lo confirman las mediciones realizadas por el departamento de fiscalización, que arrojaron que de un total de 60 localidades monitoreadas a lo largo del país, el 73% no tienen señal y por ende no se encuentran en servicio ni operativos”, anunció la autoridad.

La medida, que se viene gestando hace un par de meses, fue acordada con el Presidente Piñera la semana pasada en la reunión bilateral con la Subtel para el desarrollo de 5G.

Otro de los argumentos que tuvo la autoridad para suspender al uso comercial en esta banda es que en ella se iniciarán los estudios para el futuro despliegue de la tecnología 5G, de internet de alta velocidad. “Subtel se encuentra en la necesidad de estudiar en profundidad la banda de 3.5 GHz como estándar para el desarrollo tecnológico de la red 5G, y que se permita el desarrollo tecnológico del país”, dijo.

Otro punto que destacó la autoridad es que en el caso de Entel y Claro, estaban desarrollando tecnologías tendientes al 5G, lo que para la Subtel es irregular, ya que ésta no ha sido adjudicada.

No es la forma

El experto en Telecomunicaciones, Roberto Gurovich, respaldó que la autoridad se anticipe al despeje de espectro previo al 5G. “Tiene la obligación de anticiparse, desde la perspectiva técnica está haciendo parte de su trabajo, aunque consideró que debió hablar antes con las empresas”, dijo.

Para el exsubsectretario Rodrigo Ramírez, esto afectará las inversiones. “Entramos en una fase de congelamiento así que todo los trámites que se presenten en Subtel tendrán que esperar a que la autoridad se interiorice de sus obligaciones y funciones”, dijo.

"Esto no es un capricho, lo hacemos en beneficio de todos los chilenos"

-¿Esto lo conversó con el Presidente?

- Claro, porque es para beneficiar a todo Chile. Hemos trabajado con él hace más de dos meses viendo cómo beneficiamos el despliegue de la 5G para todo el país.

-¿Tiene las atribuciones legales para un congelamiento?

-El espectro es un bien nacional, escaso y de uso público y los que quedan no son muchos para beneficiar el desarrollo de 5G. La Subtel tiene las facultades para administrar el expectro y nos encontramos con la necesidad de estudiar la banda 3,5 GHz, escogida por muchos países como la prioritaria para su desarrollo.

-¿Chile la definió como prioritaria?

-La hemos congelado porque la hemos definido como prioritaria; muchos países del mundo la han escogido por la masividad de las tecnologías que han desarrollado para ese espectro y los chilenos no podemos quedar atrás.

-¿Cuántos serán los afectados por el congelamiento?

-Según el reporte de las empresas, la que más tiene no supera los 700 usuarios. Estamos hablando de muy pocos clientes, como 2.500 en total. Esto no es un capricho, pues permite que Chile pueda tener terminales de bajo costo y que se pueda sumar al 5G. Es una decisión difícil, valiente y lo hacemos en beneficio de todos los chilenos.

-¿Esta banda fue licitada?

- Estas licitaciones se hicieron sin pagar un peso.

-¿No teme que se judicialice?

-Todas las empresas que se sientan en desmedro podrán judicializarlo; por sus apuestas seguro será la vía, es parte del derecho.

Los empresas con disímiles reacciones

Entel: "es incomprensible y arbitrario"

Como un balde de agua fría recibió la noticia Entel, que ayer lanzó su reporte de sustentabilidad. La empresa, a través de una declaración, calificó la medida de incomprensible y arbitraria. A su juicio, esto afecta la institucionalidad y la certeza jurídica del país. "Chile se destaca en la OCDE, en el mercado móvil, precisamente por el respeto de las leyes, la promoción de la innovación y el marco de estabilidad provisto, y esto va completamente en contra de esta tradición", dijo.

También advirtió que afecta a la libre competencia. "Medidas de esta naturaleza no solo no la promueven, sino que atentan directamente contra el incesante esfuerzo de Entel por aumentar la competencia en el mercado Hogar", sostuvo.

Claro defiende adjudicación

En Claro la noticia tampoco fue muy bien recibida. "Desconocemos los antecedentes legales y regulatorios que la sustentan. Una vez que seamos notificados definiremos qué acciones como empresa llevaremos adelante", precisó. La firma advirtió que la medida puede afectar las inversiones. "Es en virtud de esta certeza jurídica que nuestras inversiones y los productos y servicios que utilizan nuestros clientes son desarrollados", señaló.

Telefónica y Wom aplauden la medida

Una visión opuesta tuvieron Telefónica y WOM, que destacaron la decisión. "Valoramos la medida. En Movistar hemos planteado la necesidad de un uso eficiente del espectro radioeléctrico como bien nacional de uso público. Esto implica que el no utilizado deba disponibilizarse y que la autoridad defina criterios que cuantifiquen este uso eficiente", dijo Fernando Saiz, director de regulación de Telefónica.

Felipe Simonsohn, director de Regulación de WOM, calificó de interesante la medida de la autoridad. "La decisión de Subtel creemos va en la línea correcta", señaló el ejecutivo.