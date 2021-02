TDLC rechazó por cuarta vez la solicitud de Movistar de suspender subasta 5G

Telecom/Tecnología

La operadora tenía la expectativa de frenar el proceso de licitación de las bandas AWS y 3,5 GHz.

Por cuarta vez consecutiva, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) le cerró las puertas a Movistar en su intención de suspender la próxima subasta de los concursos AWS y 3,5 GHz, que se harán el 11 y 16 de febrero, respectivamente.

Este viernes, el organismo antimonopolio le respondió a la operadora que "los nuevos argumentos esgrimidos por la Consultante no son suficientes para decretar la suspensión de los concursos".

El lunes de este semana, Movistar envío un escrito con su requerimiento. Según la firma española, las bases de ambas licitaciones habrían tenido una errada forma de aplicar los límites de espectro, porque permiten a los operadores excederlos y luego reajustar su espectro dentro de seis meses. Lo que beneficiaría a sus rivales Entel y Claro, que pujan en ambas contiendas.

Sin embargo, el TDLC desechó la teoría de la española. Según el breve escrito, su justificación fue que la Corte Suprema en su Resolución N° 59/2019 expresó que "no importa un incumplimiento de las mismas (...) ya se dispuso que las adecuaciones y ajustes a que dé lugar la implementación de los límites de espectro deberán ser hechas 'con motivo de futuros concursos, de manera tal que, para la adjudicación de nuevos derechos de uso sobre el espectro, todo oponente deberá acreditar no exceder -en ese momento o en un plazo que no superará de seis meses- los límites antes expresados en cada una de las macro bandas'".

Este argumento fue el que finalmente echó por tierra los planes de Movistar. Además, el TDLC informó que la operadora tampoco traía "antecedentes graves" que den cuenta que la medida de suspensión solicitada es necesaria para impedir los eventuales efectos negativos que las bases de licitación de los concursos pudieren generar para la libre competencia.

Aun así, Movistar todavía tiene opciones de volver a poner en discusión sus puntos de vistas en los próximos alegatos fijados para el 24 de marzo, donde podrá enfrentar a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), a la que acusa de elaborar erróneamente el concurso de quinta generación.