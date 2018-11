Telefónica evaluaría venta de centros de datos para bajar deuda

Telecom/Tecnología

Telefónica SA está evaluando opciones como la venta de su negocio de centros de datos en momentos en que el grupo español de telecomunicaciones busca amortizar deuda, según personas con conocimiento del asunto.

El exmonopolio de telecomunicaciones está trabajando con asesores financieros para evaluar el interés de posibles compradores, incluidas firmas que operan centros de datos y fondos de infraestructura y capital privado, señalaron las personas. La venta podría alcanzar entre US$500 millones y US$1.000 millones, dependiendo de los activos que se vendan, dijeron las personas, quienes pidieron no ser identificadas por tratarse de información confidencial.

La revisión estratégica se encuentra en sus etapas preliminares y el operador aún podría optar por no llevar a cabo la venta, señalaron las personas. Un representante de Telefónica declinó hacer comentarios. La empresa cuenta con centros de datos en España, Estados Unidos y América Latina, según muestra su sitio web.

Otros gigantes de las telecomunicaciones también han desinvertido centros de datos como una forma de recaudar capital. En junio, AT&T Inc. acordó vender algunas operaciones a Brookfield Infrastructure por US$1.100 millones. Verizon Communications Inc. y CenturyLink Inc. también vendieron activos similares en transacciones multimillonarias en los últimos años.

El beneficio de Telefónica en el tercer trimestre superó las estimaciones y el operador elevó el mes pasado su proyección de ingresos para el año, ya que su red de fibra óptica dominante y las inversiones en el fútbol de alto nivel le ayudaron a hacer frente a la competencia.