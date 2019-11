Telefónica prioriza Brasil y no descarta “reducir nuestra posición en Latinoamérica”

Telecom/Tecnología

“Todas las opciones están abiertas”, afirmó el directivo sobre los nuevos lineamientos para la región que incluyen a Chile, donde ayer se informó el retiro de oferta por su edificio.

En el marco de la presentación del plan global de la compañía, el presidente de Telefónica España, José María Álvarez-Pallete, dio a conocer ayer un cambio profundo en la estrategia aplicada hasta ahora en sus operaciones en Latinoamérica: reconoció que el modelo de negocios en la mayor parte de la region está agotado y anunció un proceso de reestructuración en el cual "todas las opciones están abiertas".

"Nosotros no nos sentimos capaces de crecer, la fórmula tradicional se agotó y tenemos que buscar una forma de reforzar nuestras operaciones en Latinoamérica porque en la actualidad se están debilitando, no son capaces de crecer por encima de la inflación", indicó Álvarez-Pallete durante una conferencia de prensa en Madrid.

Por ello, anunció que la compañía privilegiará sus operaciones en Brasil, que separará del resto de sus activos en América Latina, los cuales pasarán a gestionarse de manera unificada. "Haremos un spin off operativo y buscaremos cómo dosificar nuestras posiciones de mercado para hacerlas más fuertes", enfatizó.

Al respecto, explicó que el plan busca que esas operaciones latinoaméricanas -que incluyen a Chile- cuenten con un equipo de gestión específico, que tendrá como objetivo la atracción de inversores o de fusiones, para obtener potenciales sinergias con otros agentes del mercado.

En este marco el directivo sostuvo que "todas las opciones están abiertas", dada la urgencia de implementar cambios rápidos que logren generar rentabilidad en los próximos años. En este sentido, sinceró que hace tiempo Telefónica detectó un decaimiento en las operaciones locales en la región, e hizo referencia a un conjunto de factores, como problemas regulatorios, macroeconómicos, mayor presión competitiva, una escala insuficiente o volatilidad de las divisas. "Con este paso, ponemos en marcha la revisión de nuestro portafolio de activos en Hispanoamérica con el doble objetivo de modular nuestra exposición a la región, al tiempo que se crean las condiciones para maximizar su valor, tanto vía crecimiento, como consolidación y posibles operaciones corporativas", dijo.

Brasil pasó a formar parte del grupo de cuatro países prioritarios para la compañía junto a España, Alemania y el Reino Unido. Estos son considerados los mercados claves, pues representan el 81% de los ingresos totales y ostentan las mayores rentabilidades. "Tienen gran dimensión, con potencial de crecimiento y donde nuestra escala y liderazgo nos permiten ambicionar más, y donde vamos a concentrar nuestras inversiones para ser aún más relevantes y crecer", señaló.

Los otros pilares

Durante tres meses los máximos ejecutivos de la compañía prepararon los cinco pilares del nuevo plan estratégico llamado "La Nueva Telefónica". Este diseño considera la creación de una filial de infraestructura que agrupará todas las redes del grupo, incluida Telxius; la búsqueda de nuevos socios, y una nueva división denominada Telefónica Tech, para los nuevos negocios tipo cloud, ciberseguridad, Big Data e IoT.

Además, reducirá el núcleo corporativo eliminando las duplicidades entre las estructuras de los diferentes países. Con estos cambios, la compañía prevé obtener ingresos adicionales por 2.000 millones de euros.

Retiran oferta por edificio de Movistar

En medio de la crisis social que afecta a Chile, la empresa tuvo un revés en su plan de vender el emblemático edificio ubicado en el sector de la Plaza Italia, epicentro de las protestas en Santiago.

Grupo Patio y Larraín Vial manifestaron su decisión de retirar su intención de compra y, aunque no detallaron las razones de fondo, podría haber pesado la constante exposición del inmueble a los desmanes. "El negocio no prosperó porque no fue aprobado en el comité de inversiones del fondo, dado que no cumplía con la estrategia del mismo", explicaron.

El 9 de octubre Diario Financiero reveló que ambas empresas presentaron su propuesta a la operadora de telecomunicaciones, en representación de LV-Patio Renta Inmobiliaria I.

La operación estaba supeditada al cierre de un contrato con Movistar bajo el formato de "sale and lease", en que la empresa de telecomunicaciones vendería la propiedad, pero se mantendría como arrendatario.

Movistar lleva al menos un año trabajando en el plan de enajenación de su edificio corporativo: en agosto inició una licitación privada que buscaba concluir el proceso este año.