Telefónica y Entel lanzan acusaciones cruzadas en guerra por espectro para el 5G

Conadecus acusó a empresas de especular, porque no usan su espectro. VTR respondió que ha perdido más de US$ 300 millones en su proyecto AWS.

Un duro debate cara a cara fue el que se dio ayer en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, a la cual acudieron los gerentes de varias operadoras de esta industria para abordar dos hechos: el fallo de la Corte Suprema que limitó el espectro de las empresas hasta 60 Mhz, así como el congelamiento que decretó la Subsecretaría de Telecomunicaciones de la banda 3.5 Ghz para la implementación 5G.

El primero en tirar los dardos fue Telefónica, que justificó el congelamiento de la banda precisando que es injusto que se inicie el 5G cuando hay empresas que tienen el doble de espectro que otras.

“En muchos países están reordenando la banda 3.5 Ghz y hay un tema con el límite de espectro, todos estamos usando el espectro y, si vemos, Entel tiene el doble de espectro que el resto. No puede ser que el 5G parta con un competidor con doble de espectro y que, además, está mal asignado porque era para otra tecnología. La Subtel deberá reordenarlo”, comentó el director de Estrategia, Regulación y Asuntos Corporativos de Telefónica Chile, Fernando Saiz.

La respuesta de Entel no se hizo esperar, precisando que la tecnología de servicios inalámbricos para servicios hogar que están desarrollando en esa banda no impide el desarrollo de la tecnología 5G.

“Todas las empresas, lo que están haciendo, es internet inalámbrica y para servicios fijos. Nosotros somos competidores desafiantes y ellos (Telefónica) quieren que nos amarren las manos. El 5G no es solo la banda 3.5 Ghz. Telefónica en España compró una compañía con espectro 3.5 Ghz, y después fue en forma paralela a la licitación, no veo por qué en Chile no se pueda hacer esto. La tecnología de Entel en 3.5 no impide desarrollar 5G”, enfatizó el gerente de Regulación y Asuntos Corporativos, Manuel Araya.

Saiz también calificó como especuladores a las empresas que se han adjudicado uso de espectro y no han realizado inversiones.

“Hay que evitar la especulación, que haya empresas que se adjudiquen espectro y que no inviertan, hay que evitar el mal uso, hay que garantizar el acceso equitativo para el desarrollo de 5G, nosotros también queremos tener 5G, pero es justo que entren nuevos operados”, señaló.

Hernán Calderón, presidente de la organización de consumidores Conadecus, dijo estar de acuerdo con el congelamiento de la Subtel, ejemplificando con VTR como caso de no uso de espectro.

“Estamos de acuerdo en la medida de 3.5 Ghz, vemos el caso de VTR que se adjudicó la banda AWS y después se convirtió en operador móvil virtual”, señaló.

Ante las acusaciones, el vicepresidente de Asuntos Legales y Corporativos de VTR, Miguel Oyonarte, salió al paso aclarando que “no somos especuladores”.

Precisó que medidas como el congelamiento de una banda sólo benefician a las empresas incumbentes y que VTR permanentemente ha desafiado el mercado.

“Se nos ha dicho que somos especuladores porque tomamos espectro y no lo invertimos, y ese no es el rol que nosotros vemos en VTR. Se pretende que VTR siga invirtiendo cuando los demás tienen cinco veces más espectro y el riesgo es gigante. Ustedes dicen que es bueno que entren nuevos entrantes y, si fracasan en su intento, se les quita espectro. VTR perdió mas de US$ 300 millones en el proyecto de AWS”, señaló Oyonarte.

Certeza jurídica

En sus presentaciones, Claro y GTD pusieron acento en la necesidad de contar con certeza jurídica. Incluso, está última, pese a que reconoció adherirse a la declaración pública de Atelmo, que rechazó el congelamiento, deslizó la posibilidad de devolver el espectro adjudicado en 3.5 Ghz para realizar la licitación de 5G, siempre y cuando se pueda mantener el servicio a los clientes.

“Nosotros necesitamos de la banda 3.5 Ghz, pero también vemos que es importante para el futuro la necesidad de revisar el uso. Nuestra principal preocupación son los clientes, en zonas donde si no estamos nosotros, no hay nadie, y si bien nos acogimos a la declaración de Atelmo, estamos dispuestos a aclarar las disposiciones técnicas de cómo se va a ejecutar y vamos a proceder según lo requerido por la subtel”, comentó Alberto Bezanilla, gerente general de GTD.

El ejecutivo precisó que mientras se resuelva cómo se entregará el servicio a los clientes, no tienen problema en devolver el espectro.

En tanto, Cristián Salgado, gerente Legal y de Regulación de Claro, precisó que el fallo de la Suprema que puso un límite al espectro que puede tener cada empresa, generó falta de certeza jurídica en la industria.

“Existe una desproporcionalidad del fallo, con esto sólo vemos que de aquí en adelante la Corte Suprema es la que falla, generando o no certeza jurídica”, acotó.

Licitación de espectro congelado generó bajo aporte económico

Durante la sesión de ayer, la subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, manifestó que el monto recaudado en la licitación de 3,5 GHz representa apenas el 2% de lo recaudado por la Subtel por concesiones de espectro, es decir, unos $ 220 millones. Esto, frente a la licitación de 4G que representó US$ 14 millones a las arcas fiscales.

La cifra generó dudas en los parlamentarios respecto de cuál es el valor real de la concesión del espectro, además de las lecciones que deben ser analizadas para un futuro proceso en el caso del 5G.

El presidente de la comisión, el senador Alejandro Navarro, señaló que "el marco regulatorio tiene que ser revisado, está claro que la licitación de 2014 no fue lo suficientemente transparente, tanto así, que hemos terminado con un fallo de la Corte Suprema".

"En la licitación del 5G hay que superar, evaluar y conocer bien qué pasó para que no estemos después recibiendo las correcciones por parte del máximo tribunal", dijo el senador.