Terrazas remueve a Sebastián Díaz de Start-Up Chile

Telecom/Tecnología

Su reemplazante aún no está definido.

Un año y ocho meses alcanzó a estar el periodista Sebastián Díaz como director ejecutivo de Start-Up Chile, dependiente de Corfo y que se define como la aceleradora del Gobierno de Chile que potencia emprendimientos tecnológicos globales para que usen al país como plataforma para escalar al mundo.

El ahora ex ejecutivo de la acelerado, señaló a través de un correo electrónico que "no tengo palabras para expresar todas las cosas que cruzan mi mente y mi corazón. Ser parte de este movimiento global fue el mayor honor de mi vida. Tener la oportunidad de conocer empresarios de todo el mundo y el increíble personal de SUP fue una experiencia que cambió la vida". Además, señaló que continuará en el mundo del emprendimiento.

Hace unos días, el vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, solicitó la salida de Díaz como parte de una serie de cambios que quiere introducir en la aceleradora. Su reemplazante aún no está definido.

Díaz se tituló de la Universidad Finis Terrae en 2012, trabajó en algunas empresas del rubro periodístico, y en 2014 asumió como gerente de comunicaciones y relaciones públicas de Start-Up Chile. En agosto de 2018 llegó a la dirección ejecutiva.