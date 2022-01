Tras polémica licitación, La Red se desconecta del sistema de medición de rating: "No aceptaremos conductas abusivas de un monopolio"

Telecom/Tecnología

La compañía se desconectó la semana pasada de los medidores que entregan ese servicio y desde el lunes 3 abandonó el sistema de rating online.

Una nueva denuncia se acumula contra la licitación de medición de audiencias. La Red se sumó a TV+ y acusó la empresa Kantar Ibope, la cual se adjudicó en concurso en diciembre, de estar "presionando" a los canales chilenos para que no dejen de utilizar el sistema, pese a que hay una consulta que se está tramitando en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

De hecho, La Red se desconectó la semana pasada de los medidores que entregan ese servicio y desde el lunes 3 abandonó el sistema de rating online. A su juicio, "la calidad de nuestros contenidos no será medida por ningún parámetro más que la línea editorial con la cual hemos sido consecuentes en este último año y medio bajo la administración de Víctor Gutiérrez".

Y agregó la estación:"desconectamos los equipos porque no aceptaremos conductas abusivas de un monopolio".

Te podría interesar: "Medición de audiencia de Kantar incluirá plataformas como TikTok y Youtube".

Los problemas de la medición

La compañía con base en avenida Quilín hizo una distinción entre la medición de audiencia del rating tradicional y la online, siendo esta última la gran innovación de la nueva licitación.

La primera, es un registro se hace en una pequeña muestra de hogares de diferentes clases sociales y de distintos lugares del país y La Red manifestó que es "una buena forma de saber cómo se siente la audiencia con tus contenidos". No obstante, la segunda que se hace en forma automática: "atenta contra la independencia de contenidos, los espacios de corte cultural o educativo y todo atisbo de televisión de calidad", arremetió

El jefe de estudios de La Red, Marco García expresó que "el rating online se ha transformado en una enfermedad que ataca a los programas en vivo, esto es debido a que ensucia mucho la construcción de un programa, las personas que hacen televisión se guían mucho por cómo están marcando versus la competencia y alargan o acortan temas según cuantas personas los están viendo".

Además, aseguró que le "quita mucha libertad editorial a las estaciones de televisión en relación a los contenidos que se tratan en los programas, ya que se dejan de tratar temas relevantes por la popularidad de otros menos importantes".

Marco García puntualizó que uno de los grandes problemas es que la muestra del sistema de medición de rating se hace con un 75% de la población que habita Santiago. Esto provoca que los temas que se tratan se tiendan a centralizar en la capital y no se muestra la realidad de las regiones.

La Red explicó que los contenidos como las teleseries, series, realities y otros programas similares han sido víctimas de este "poco asertivo" sistema de medición que premia el "exitismo por sobre la calidad".

"Tenemos un rotundo rechazo de la empresa que presta el servicio para Chile, Kantar Ibope, debido a un contrato solidario que firmaron hace varios años todos los canales de la tv chilena y que obliga a pagar entre todos el costo de este beneficio para poder recibir los demás beneficios asociados a la medición de rating", remataron.

Las razones detrás del rechazo a Kantar

El sistema de medición de audiencias de televisión es la única herramienta para poder comercializar los programas de los canales. Las agencias y clientes pagan según el rating y eligen según el rating, donde cada punto representa a 120 mil televidentes.

La medición de rating online, según la estacion de Victor Gutiérrez, por contrato tiene un valor de prestación cercano a los $30 millones y se paga en partes iguales por TVN, Canal 13, Mega, Chilevisión y La Red.

La abogada de La Red, Carolina Sáez expresó que "no necesitamos ni queremos tener rating online, la idea es tener un contrato que se ajuste a los tiempos actuales, donde estas ventas atadas que te obligan a tener todo o nada, están cuestionadas por las entidades financieras. Hoy en la compañía no queremos extensión de contrato, no queremos usar el online, pero siguen prestando el servicio de manera arbitraria".

Además, La Red acusó que la encargada de las negociaciones por mantener el rating online, Carolina Flores, "de manera muy poco diplomática e incluso majadera, no ha obligado a ambas estaciones (junto con TV+) a permanecer con el servicio vigente pues, si ambas estaciones se salen de la medición online, el costo promedio subiría muchísimo para los restantes canales".

Y reiteraron que Flores, "ha sido mal educada con los ejecutivos de nuestro canal, denostando nuestra categoría de canal pequeño e insiste en no concretar nuestra salida del online".