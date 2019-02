Twitter rompe los pronósticos y gana US$ 1.200 millones en 2018

Telecom/Tecnología

La red social, que cuenta con 126 millones de usuarios activos diarios, impulsa sus ingresos un 25% hasta US$ 3.000 millones y bate previsiones en el cuarto trimestre.

Twitter ha logrado cerrar en 2018 su primer ejercicio con ganancias. La red social incrementó sus ingresos un 25% hasta US$ 3.000 millones mientras que su beneficio neto se situó en US$ 1.200 millones, frente a las pérdidas de US$ 108 millones que registró el año previo, reportó Expansión.

La compañía ha develado por primera vez su número de usuarios activos diarios, que ascendió a 126 millones en cuarto trimestre, un 1,6% más que en el trimestre previo. La cifra compara con los 186 millones que tiene Snap y los 1.520 millones de Facebook, la mayor red social del mundo. Sin embargo, Twitter ha registrado su tercer trimestre consecutivo con descenso de los usuarios activos mensuales, que caen hasta 321 millones.

En el cuarto trimestre, el de mayor gasto por parte de los anunciantes, los ingresos aumentaron un 24% hasta US$ 909 millones, por encima de las previsiones de los analistas, que estimaban ventas de US$ 867 millones. El beneficio neto del periodo se situó en 255 millones, frente a los 97 millones de los tres últimos meses de 2017.

Twitter confía en cerrar este primer trimestre con ingresos de entre US$ 715 millones y US$ 775 millones, y un beneficio operativo de entre US$ 5 millones y US$ 35 millones.