Uruguay ya tiene sus primeros multimillonarios tras salto de 54% en debut bursátil de unicornio dLocal

Tras su apertura en Wall Street, los fundadores del procesador de pagos digitales Andrés Bzurovski y Sergio Fogel ahora son dueños de una fortuna combinada de US$ 3.690 millones.

dLocal, la primera startup de Uruguay en alcanzar una valoración US$ 1.000 millones, saltó 54% en su debut bursátil tras recaudar US$ 617,4 millones en su Oferta Pública Inicial en Estados Unidos.

Las acciones cerraron a US$ 32,39 en Nueva York después de que la empresa y sus accionistas originales vendieran 29,4 millones de títulos a US$ 21 cada una hoy miércoles. Pero durante la sesión los papeles llegaron a escalar a hasta US$ 33,50, un 59,5% por encima del precio de colocación, lo que le dio a dLocal un valor de mercado de alrededor de US$ 10.400 millones.

Aunque el volumen general de empresas extranjeras que cotizan en EEUU ha disminuido, a medida que las firmas chinas en particular favorecen cada vez más las ofertas nacionales, las startups de otras regiones han llenado el vacío.

Fundada en 2016 por los emprendedores tecnológicos uruguayos Andrés Bzurovski y Sergio Fogel, además de Sebastián Kanovich y Jacobo Singer, el procesador de pagos digitales dLocal se convirtió en el primer unicornio de Uruguay después de que las firmas de capital privado General Atlantic y Addition invirtieron US$ 200 millones en septiembre. Una ronda de financiamiento dos meses valoró a la empresa en US$ 5 mil millones.

Ahora, gracias a la apertura a bolsa, Bzurovski y Fogel son dueños de una fortuna combinada de US$ 3.690 millones, según Bloomberg Billionaires Index, y en un país donde la riqueza suele estar asociada al sector agrícola, los primeros multimillonarios que tiene Uruguay provienen del sector tecnológico.