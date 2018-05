Telecom/Tecnología Virus informático que atacó Banco de Chile enciende alarmas en el Central y Hacienda La autoridad monetaria afirmó que se aplicaron protocolos para “evitar propagación” del virus “al resto del sistema financiero”, mientras que en el Ejecutivo analizan el alcance del problema. Se cumplen seis días desde que Banco de Chile se vio afectado por el ataque de un virus de origen internacional que ha desencadenado una serie de problemas en su red de sucursales, que al cierre de esta edición aún no superaba por completo, y las principales autoridades financieras del país salieron a comentar la emergencia dada su magnitud. El primero en hacerlo el día de ayer fue la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), que está liderada justamente por un exejecutivo del Chile, Mario Farren. El regulador bancario señaló que la falla registrada en la compañía ligada al grupo Luksic y Citibank se debe a un “ataque de un virus informático” y añadió que ha continuado con su monitoreo de la situación de la entidad, “con el objetivo de revisar la magnitud de ésta, como también su impacto en clientes y las acciones que ha desarrollado el banco para enfrentar este problema”. A la fecha, todo parece apuntar a que “la magnitud” del problema por el que atraviesa la entidad presidida por Pablo Granifo no es clara todavía. Ante ello, la Sbif detalló que su labor se ha centrado en “actividades que buscan entender su alcance, el riesgo de que esta situación se vuelva a repetir en el mismo banco o en otros, y en las acciones correctivas que se tienen que aplicar localmente y en la industria”. El organismo dirigido por Farren confirmó que “continuará monitoreando permanentemente la situación del Banco de Chile, con foco en la gestión de los riesgos operacionales”. Se evitó la propagación del virus El Banco Central por su parte aclaró que los problemas a los cuales está haciendo frente el Banco de Chile a causa del virus “no afectó la estabilidad financiera ni el normal funcionamiento del sistema de pagos”. Según detalló la entidad presidida por Mario Marcel, “existen protocolos de contingencia para hacer frente y mitigar los efectos derivados de ataques informáticos, los que en este caso permitieron evitar la propagación del problema sufrido por el Banco de Chile al resto del sistema financiero”. El Banco Central explicó que con la Sbif “seguiremos trabajando en el monitoreo y refuerzo permanente de los procedimientos y medidas de seguridad para hacer frente a contingencias de este ámbito que se puedan presentar en las entidades que integran nuestro sistema financiero”. El instituto emisor también llamó a la reflexión ante este tipo de emergencias, ya que “tal como lo demuestra la experiencia internacional reciente este tipo de ataques informáticos tienden a ocurrir con mayor frecuencia en la actualidad y lo que cabe es disponer de las medidas para gestionarlos apropiadamente”. De acuerdo a los registros de la Sbif, “desde marzo del 2015 a mayo 2018 los bancos han reportado un total de 237 incidentes operacionales materializados, que pueden afectar la continuidad del negocio, la seguridad de la información o la imagen de la institución”. La preocupación de Hacienda La situación del Banco de Chile también se instaló el Ministerio de Hacienda, según confirmó el ministro subrogante de la cartera, Francisco Moreno. La autoridad informó que han sostenido extensas conversaciones con el superintendente de Bancos, Mario Farren, sobre el tema, con el objetivo de tener detalles de la emergencia que enfrenta la entidad financiera. Con esto, desde Teatinos 120 señalaron que han estado en un estado permanente de monitoreo de la situación que afecta a la firma comandada por Eduardo Ebensperger. Moreno señaló que “lo más importante para este ministerio es conocer de qué manera se han visto afectadas las personas, los clientes en este caso, y qué medidas ha tomado el banco para enfrentar esta situación”. La carta del gerente Si bien al cierre de esta edición el ataque del virus informático todavía no es superada totalmente por el Banco de Chile, su gerente general, Eduardo Ebensperger, salió al paso de la situación con una carta dirigida a los más de 11 mil trabajadores con los que cuenta la entidad. En la misiva, Ebensperger reconoció que “hemos vivido días intensos, ocupándonos de la contingencia que nos ha afectado”. El ejecutivo agradeció a los empleados del banco que “no han dudado en poner todo su empeño, entusiasmo y cariño por la institución”. No obstante, en la carta de Ebensperger todo indicaría a que el episodio del virus estaría superado: “Como equipo hemos logrado asegurar la continuidad de nuestras operaciones de distintas formas”, dijo el gerente general. Además, agregó que lograron “reaccionar en tiempo récord para normalizar nuestros productos y servicios”. Según el ejecutivo del Banco de Chile, “ahora debemos seguir con un trabajo arduo y exigente con el objetivo de evitar, de la mejor forma posible, futuras eventualidades de esta índole”. Banco de Chile es la segunda entidad financiera en términos de participación de mercado, cuenta con más de 2,1 millones de clientes activos al cierre de 2017 y a marzo tenía 395 sucursales a lo largo del país. 