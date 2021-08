VTR renueva su cartera de productos ante mayor competencia en el mercado

Telecom/Tecnología

Se estrenaron tres nuevos servicios que apuntan a mejorar la experiencia del usuario en banda ancha y televisión por cable.

El nuevo CEO de VTR, Vivek Khemka, presentó los ejes de su plan para defender la posición de la operadora en Chile. Y es que durante 2020 la empresa se enfrentó a una ola de reclamos en su contra por malos servicios de internet, mientras sus competidores se aprovechaban de la instancia para ganar terreno en su línea de negocios más importante: la banda ancha.

Khemka que llegó hace cinco meses al cargo y decidió, en la primera fase de su gestión, hacer una renovación total de los productos de la firma, que van desde internet fijo hasta servicios de televisión por cable. Así, manifestó se asegurará que "la innovación sea uno de los pilares en los que estamos construyendo VTR".

En la presentación, el alto ejecutivo hizo tres lanzamientos: la plataforma de televisión NextGen TV; el sistema conectado wifi y la aplicación Where is my Tech.

El primer producto pretende renovar el modelo de televisión, con una mezcla de cloud computing, machine learning e inteligencia artificial. La idea es brindar a los usuarios un "sofisticado hub de entretención".

Con NextGen TV los abonados de la operadora podrán tener acceso directo a VTR+ y VTR+Kids, además de la plataforma on demand con 29 carpetas de contenidos. Otro beneficio es se puede entrar directamente a juegos y aplicaciones, como: HBO Max, Netflix, Youtube, Spotify, TED, Twitch, porque el sistema utiliza la plataforma Android TV Operation Tier.

El sistema de NextGen TV cuenta con un control remoto que permite realizar búsquedas por voz solo oprimiendo un botón y hablándole para que el buscador encuentre lo que el cliente necesita tanto en VTR+, como en Youtube y Google.

Un segundo producto es el sistema conectado wifi, que permite controlar la banda ancha en el hogar. La idea es disminuir la necesidad de contar con un técnico en terreno, porque el propio cliente puede detectar a través del dispositivo las fallas por corte de suministro.

A través de la plataforma que puede ser instalada en un dispositivo celular o tablet, se puede conectar y desconectar el internet, crear perfiles de usuario para usar la banda ancha, cambiar nombre y contraseña del servicio, administrar el uso de las bandas 5G y 2,4 GHz para cambiarlos según cuál equipo conecta con la red.

Paola Veliz, subgerente Desarrollo de Productos Conectividad de VTR, destacó que la interfaz de esta aplicación está en "lenguaje humano", con el propósito de que sea simple de entender y usar. Además facilitará la comunicación con los ejecutivos de atención al cliente, que tendrán la misma app para poder asesorar a los clientes que tengan dudas con su red de wifi.

Un tercer producto es la plataforma de Where is my Tech (¿dónde está mi técnico?), que permite hacer un seguimiento de las visitas del personal de VTR a las casas. Los clientes podrán saber en todo momento quién será el técnico y saber en tiempo real dónde se encuentra y a qué hora llegará al domicilio.

La idea es emular el sistema de delivery de comida rápida porque a través de la visualización de un mapa se puede interactuar con el técnico a través de un chat.

Matías Arena, director senior Digital de LLA, indicó que Where is my Tech se creó para dar más seguridad, comunicación y feedback entre los clientes y los técnicos, además de entregar datos que permitirán seguir mejorando el servicio de VTR en el hogar.

La última arista, más que un producto es el sistema de alianzas de VTR para gestionar contenido. Khemka explicó que la alta competencia por streaming está obligando a la operadora a renovar sus bibliotecas constantemente y, por lo mismo, aseguró que se está trabajando para no quedar atrás.

De hecho, recordó el lanzamiento de este año de HBO Max que permite a los clientes conectarse con la programación del distribuidor. "El compromiso de VTR es seguir valorizando los planes de sus clientes y llevar contenido de alta calidad a sus hogares para llevar la experiencia de ver televisión al siguiente nivel", comentó el ejecutivo.