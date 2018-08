VTR y pugna por 5G: “Cuando se entrega una concesión, significa uso exclusivo del espectro”

Telecom/Tecnología

El gerente Legal y de Regulación, Miguel Oyonarte, explica las razones por las que el viernes se hicieron parte del recurso impulsado por Claro y Entel.

Tras semanas de silencio, luego que la Subsecretaria de Telecomunicaciones decidiera congelar el espectro 3,5 Ghz para implementar la tecnología 5G, VTR finalmente decidió dar el paso.

El viernes, la filial de Liberty Latin America, se hizo parte en el recurso de protección que interpuso Entel y Claro y que busca declarar ilegal el decreto de la Subtel para preparar el camino del 5G.

Y este silencio no ha significado que esta medida no les haya afectado sino que, asegura Miguel Oyonarte, gerente Legal y de Regulación de VTR, priorizaron entenderse con la autoridad.

- La Subtel dijo en su escrito que VTR no se había hecho parte del juicio como muestra de que esto no les afectaba, ¿es así?

- Nosotros estamos muy cerca de esta discusión, hemos tenido a lo menos siete reuniones con la Subtel en el último mes, lo que refleja nuestra preocupación, tenemos 10 concesiones que se van a ver afectadas por este tema y, a través de Atelmo, hicimos una declaración porque nos parece preocupante.

- ¿No interpusieron recurso ni se habían hecho parte del que está en curso?

- Hay varias formas de resolver el problema, siempre hemos creído que la mejor forma es aclarando las cosas con la autoridad y ese espacio había que agotarlo. Ahora nos hicimos parte, ya le dimos todo el tiempo posible a la conversación.

- ¿Qué lograron en esa conversación?

- Se ha avanzado harto, pero obviamente no se ha cambiado la resolución. Para nosotros es una concesión importante, porque invertimos y tuvimos muchos clientes en esa banda. Pero aún nos quedan, tenemos un compromiso de dar un servicio a clientes que están en zonas donde no tenemos acceso y la solucionamos en forma inalámbrica. Creemos que ese mismo tipo de servicio va a evolucionar a 5G y eso es una convergencia. El 5G no es fijo o móvil, es ubicuo.

- Se argumentó que el uso de que le dan a la banda es ineficiente y que no la habían ocupado...

- La red tiene unos 800 clientes y fuimos lo más eficiente que permitía es tecnología. Los clientes han durado 10 años con ese servicio, si fuera tan ineficiente, se habrían cambiado, pero para ellos es útil. Cuando se habla de eficiencia según la cantidad de clientes, solo el ganador del mercado lo puede ser, nunca un entrante.

- ¿La cantidad de clientes que ustedes tienen es muy baja para ese espectro?

- Eso depende con qué se compara. Medir clientes versus espectro es ineficiente si se me compara con la banda 700 MHz, que tiene una penetración brutal. Fuimos lo más eficiente que la tecnología Wimax (que permite dar servicios fijos inalámbricos) nos permitía y, ahora que queremos implementar una tecnología más avanzada, nos dicen que no podemos.

- Y ahora esta banda será para el 5G...

- Estamos en el final de la maduración de un ciclo y está entrando otra. Obvio que esta tecnología es menos eficiente que las demás, pero si me están comparado con 5G, que ni siquiera está disponible, claro que no puedo competir, porque es algo que no existe. Quiero instalar una tecnología que es más eficiente y que está disponible, pero no puedo porque el espectro está congelado.

- ¿Qué esperan del juicio?

- Esto está por alegarse en la Corte, pero VTR no es un actor que esto no lo interese este tema. La propiedad es del Estado y nadie ha discutido eso, pero cuando se entrega una concesión, significa un uso exclusivo del espectro y ese es el acto máximo de administración de espectro que tiene la Subtel, que administra y decide cuánto y cuándo asignarlo, pero una vez que los asigna solo puede poner requisitos de calidad y cumplimiento, pero no desconocer la lógica que tiene la certeza, que se van a poder ocupar y que se van a ir haciendo modificaciones, porque no existe ninguna tecnología que dure 30 años, son ciclos y van cambiando.

"Nuestros cargos de acceso tiene un correlato con la realidad"

Para Oyonarte la contingencia de la pugna por el espectro ha dejado de lado la discusión de los cargos de acceso, que considera de gran relevancia para la industria. La propuesta de una baja del 94% en las tarifas entre empresas por interconexión de llamadas se justifica porque "la tecnología 4G es mucho más eficiente". "La solución de voz (VoLTE) ya funciona en muchos países y acá la están lanzando Claro y Movistar y esto hace que la capacidad de tu red para atender todo el tráfico de voz sea de un 1%, por eso la diferencia de precio", explica.

Para el ejecutivo, la discusión sobre los costos del acceso de infraestructura ya cambió dado las nuevas tecnologías, por lo que se no se justifica tener precios elevados. "Antes se marginaba con los costos marginales o costos medios, hoy eso da lo mismo, la capacidad de producción de la matriz de datos hizo que se marginalizara solo", acota.

Precisa que la propuesta que hicieron responde a la realidad de tecnología de los próximos cinco años. "Estamos tranquilos porque nuestro estudio es muy robusto técnicamente y tiene un correlato con la realidad que no se puede negar", dijo.