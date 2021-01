WOM realizó emisión en el mercado de deuda americano por US$ 450 millones

Telecom/Tecnología

La compañía recaudó este monto por bono emitido en el mercado internacional con inversionistas globales y locales.

WOM, la compañía chilena de telefonía e internet móvil, realizó una colocación de deuda por US$450 millones a siete años, a un cupón en US$ de 4,70% donde participaron inversionistas de países como EE.UU., Inglaterra, Singapur, Chile, entre otros.

De esta manera, la compañía suma un nuevo proceso de financiamiento, tal como fueron los de noviembre de 2019 (bono por US $450 millones) y febrero de 2020 (apertura del bono existente por US $60 millones adicionales).

El financiamiento tendrá como principal uso de fondos fines corporativos y refinanciamiento de deuda local, señaló la empresa en un comunicado.

"Hemos logrado cerrar un nuevo proceso de financiamiento exitoso para WOM, lo que demuestra una vez más la confianza de los mercados internacionales en nuestra compañía, incluso en tiempos de crisis como la pandemia que atravesamos hoy", dijo Christopher Laska, CEO de WOM.

La transacción fue liderada por J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities Inc., y Santander Investment Securities Inc. El roadshow de 3 días comenzó el lunes 11 de enero, finalizando el jueves 14 de enero, donde además del CEO, participaron Sebastian Precht, CMO, y Álvaro Araya, CFO de la compañía en conjunto con representantes de J.P. Morgan, Bank of America y Santander.