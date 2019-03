FNE aprueba compra de Fox por parte de Disney, pero canales no podrán ofrecerse en pack

Telecomunicaciones

"De esta manera, se impide desde el primer momento que la empresa ejerza el mayor poder de negociación que adquirirá respecto del total de canales que serán de su propiedad", dijo la FNE en un comunicado.

Luz verde dio ayer la Fiscalía Nacional Económica (FNE) la compra de Twenty – First Century Fox, Inc. (Fox) por parte de The Walt Disney Company (Disney), pero puso algunas condiciones.

De acuerdo a lo señalado por la entidad, las medidas impuestas a la operación consideran cuatro compromisos principales por parte de los canales- las que serán exigidas en un plazo de siete años- y que buscan evitar la comercialización conjunta de los canales de Disney con los que pertenecen a Fox, sin distinguir si se trata de contenidos deportivos, factuales o infantiles.

"De esta manera, se impide desde el primer momento que la empresa ejerza el mayor poder de negociación que adquirirá respecto del total de canales que serán de su propiedad", dijo la FNE en un comunicado.

Las medidas consisten en:

-Prohibición de ventas atadas o paquetizadas entre los canales de Disney y los canales de Fox.

-Prohibición de empaquetamiento técnico o traspaso de los contenidos deportivos más relevantes ofrecidos por las partes desde los canales de Disney hacia los canales Fox o viceversa.

-Dos instancias arbitrales, que permiten solucionar controversias derivadas de la negociación de nuevos acuerdos de licenciamiento o la renovación de los mismos y como consecuencia de deterioros sustanciales en las condiciones de comercialización de los canales que transmiten contenido deportivo en vivo.

-El grupo de canales A&E quedará sometido a estas medidas, si es que comienzan a ser controlados o distribuidos por Disney o si su venta es condicionada a la compra de los canales de Disney.