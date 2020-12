Telefónica ultimaría venta de sus negocios de varios países de Latinoamérica, incluido Chile

Empresas

La compañía habría acelerado sus planes de desinversión en la región, según afirma medio español. Empresa en Chile dice que no comenta especulaciones.

El grupo Telefónica, con sede en Madrid, estaría ultimando la venta de sus negocios en varios países de Latinoamérica, incluido Chile. Así lo aseguró el medio español El Independiente, el cual afirmó que el plan de desinversión en la región podría estar finiquitado en septiembre del próximo año.

Consultado Telefónica Chile (Movistar), se señaló que no comenta especulaciones.

Según el medio hispano, lejos de poder deshacerse de manera conjunta de los activos de Hispam, tal y como deseaba la propia compañía, Telefónica venderá por partes los negocios de una de las regiones que más réditos le daba hace lustros.

Fuentes del sector confirmaron al mencionado periódico que la compañía de telecomunicaciones va a fragmentar dichas desinversiones para facilitar la adquisición de los activos de cada región a otras compañías interesadas. "La intención de Telefónica es acelerar las negociaciones y abandonar las operaciones en Uruguay, Colombia, Ecuador y, sobre todo en Chile", aseguró el medio.

Fuentes del sector citadas por el periódico explican que es complicado (por la demora generada por la burocracia) que las ventas se produzcan en el primer trimestre, por lo que todo hace indicar que las negociaciones llegarán a buen puerto a finales del tercero.

Venta por bloques

En este sentido, Telefónica trabaja, tal y como se ha subrayado anteriormente, en dividir por partes los negocios que posee en Latinoamérica. La compañía española, aseveran fuentes cercanas a las operaciones citadas por El Independiente, va a traspasar a Liberty las áreas de Uruguay, Ecuador y Colombia.

La otra gran venta que prepara Telefónica de cara al año que viene es Chile, asegura el medio. La crónica señala que, en este caso, la teleco española trabaja en la venta en solitario y no incluirá otras filiales en la segregación que ha trazado la cúpula directiva. Según las últimas estimaciones realizadas por la firma británica New Street Research, la mayor valoración de todo Hispam es para el negocio chileno, puesto que estima un valor de 3.839 millones de euros, unos US$ 4.700 millones.

Fuentes del sector citadas por el medio hispano indican que esta venta obedece a la feroz competencia que existe en el país y que, sumado a la reorganización de los negocios, hace que sea "una buena oportunidad para salir de Chile".

Cabe recordar que en el caso de Telefónica Chile, la participación del conglomerado liderado por José María Álvarez-Pallete es del 100%.