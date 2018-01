20 países acuerdan mantener presión sobre Corea del Norte

Actualidad internacional

En una reunión en Canadá, cancilleres encabezados por Rex Tillerson destacaron que el mundo no tiene que ser engañado por el acercamiento de Pyongyang con Corea del Sur.

La reunión en Canadá de los ministros del Exterior de 20 países, encabezado por Estados Unidos, terminó con un acuerdo de mantener la presión de sanciones sobre el régimen de Kim Jong-un por su programa nuclear.

"Tenemos que aumentar el costo de la conducta del régimen a tal punto que Corea del Norte se siente a la mesa para las negociaciones creíbles", sentenció el secretario del Estado Rex Tillerson en Vancouver. La autoridad también aseguró que habrá "nuevas consecuencias" para Corea del Norte "si es que haya una nueva agresión".

Su visión fue apoyada por su par japonés, Taro Kono, quien dijo que el mundo no tiene que ser ingenuo sobre la "ofensiva del encanto" de Corea del Norte por su decisión de abrir negociaciones con Seúl y participar en los Juegos Olímpicos de invierno. "No es tiempo de rebajar presión o de premiar a Corea del Norte. El hecho que se está involucrando en diálogo podría ser interpretado como una evidencia de que las sanciones están funcionando", aseguró.

Tillerson también llamó a Rusia y China, que han criticado la reunión en Vancouver y no fueron parte del encuentro, de implementar las sanciones contra Pyongyang.

Aunque China no participó en la reunión, reiteró su apoyo a las decisiones tomadas en este. Los líderes de los dos países, Donald Trump y Xi Jinping, hablaron por teléfono ayer, con Xi mostrándose a favor de la unidad sobre Corea del Norte y el alivio de tensiones en la península coreana. Ambos también expresaron la esperanza de que la renovación del diálogo entre las dos Coreas cambiará el "comportamiento destructivo" de Pyongyang.

La canciller surcoreana, Kang Kyung-wha, por su parte, dijo que espera que las conversaciones sigan después de los JJOO. "Creo que los dos instrumentos –duras sanciones y presión, por un lado, y la oferta de un futuro diferente, más alentador, por el otro, funcionaron mano a mano", afirmó. "Los esfuerzos concentrados de la comunidad internacional han empezado a dar frutos".