200 empresarios de Centroamérica serán parte de encuentro de negocios organizado por ProChile

Actualidad internacional

En Ciudad de Guatemala, que convocará a empresarios de diez países de la región y cerca de 60 compañías chilenas de alimentos e industrias.

Director de ProChile, Jorge O'Ryan Schütz

Chile efectuará un gran encuentro de negocios en Ciudad de Guatemala, que convocará a empresarios de diez países de la región y cerca de 60 compañías chilenas de alimentos e industrias arribarán el 30 de julio a la capital guatemalteca, para ser parte de este inédito evento organizado por ProChile, para facilitar el contacto entre potenciales compradores de esa región -entre ellos Walmart, Belca Food Service, Grupo Palmadera y Grupo Amanco- con representantes de Pymes y grandes empresas nacionales, tales como Watts, Cristalerías Chile, Envases Fosko, Venturelli, Proyecta, Envases Rahue y Venturelli, entre otros.

La delegación será encabezada por el director de ProChile, Jorge O'Ryan, quien sostendrá una serie de reuniones con distintas autoridades locales y el martes 31 de julio participará en una conferencia donde se abordará "Cómo hacer negocios con Chile".

Luego de esta sesión, se dará inicio a la rueda de negocios que durante dos jornadas convocará a más de 150 empresarios guatemaltecos y más de 50 provenientes de Costa Rica, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Jamaica y Trinidad y Tobago. De esta manera, Chile espera concretar más de mil reuniones de negocios, acorde a su objetivo de fortalecer e incrementar sus relaciones comerciales con los países de Centroamérica y el Caribe.

De acuerdo a lo reportado por el Subdepartamento de Información Comercial de ProChile, con cifras del Banco Central, en 2017 las exportaciones de bienes no cobre desde el país hacia estos diez mercados que participarán en el encuentro subieron 13,3% con respecto a 2016, superando los US$ 942,3 millones. Panamá (US$ 247,5 millones), Costa Rica (US$ 241,5 millones) Guatemala (US$ 109 millones), República Dominicana (US$ 101,5 millones) y El Salvador (US$ 73,8 millones) se posicionaron como los principales destinos de esta oferta.

"El trabajo del Canciller Roberto Ampuero está orientado a estrechar lazos de amistad y cooperación con los países latinoamericanos y especialmente con Centroamérica y Caribe, tal como quedó reflejado en su reciente gira por países de la región. Y nosotros, en ProChile, estamos siguiendo esta línea para profundizar nuestro intercambio comercial con estas economías que, de acuerdo a lo estimado por la Cepal, tienen positivas proyecciones de crecimiento", comentó el director de ProChile.