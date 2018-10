Acciones de Amazon y Google se desploman fuera del mercado tras decepcionantes resultados en el tercer trimestre

Actualidad internacional

Gigantes tecnológicas tuvieron menos ingresos de lo esperado, aunque las ganancias por acción fueron mayores a las expectativas del mercado.

En medio de una baja global de las firmas tecnológicas, dos de los mayores nombres dieron hoy más razones para el pesimismo: Amazon y Alphabet, la segunda y cuarta empresas de mayor capitalización bursátil del mundo respectivamente, entregaron resultados para el tercer trimestre que decepcionaron al mercado.

La empresa de Jeff Bezos obtuvo ingresos de US$ 56.580 millones, un crecimiento de 29% en comparación con el mismo período del año anterior, pero por debajo de los US$ 57.100 que preveían analistas. No obstante, las ganancias por acción fueron superiores a lo esperado, al ubicarse en US$ 5,75 por título, versus expectativas de US$ 3,14.

La compañía también decepcionó en sus proyecciones de ventas para el período en curso, asegurando que tendrá ingresos entre US$ 66.500 millones y los US$ 72.500 millones, por debajo de las proyecciones de analistas, que preveían una estimación de US$ 73.800 millones.

Los inversionistas reaccionaron con fuerza a las malas noticias de Amazon, y sus acciones llegaron a caer más de 6% en las operaciones fuera de rueda.

Una situación similar vivió Alphabet, la matriz de Google, cuyas ganancias por acción fueron de US$ 13,06, muy por sobre los US$ 10,42 que preveían analistas.

No obstante, los ingresos se ubicaron bajo las expectativas: la compañía reportó ventas por US$ 33.700 millones, menos de los US$ 34.400 esperados. Aunque las ventas subieron, también lo hicieron los costos: los gastos de capital fueron de US$ 5.280 millones, un salto de 49% en comparación con el mismo período del año anterior. Con ello, las acciones caían más de 3% tras el cierre de los mercados.

El tropiezo de las dos gigantes tecnológicas podría añadir más nerviosismo a un mercado que da señales de corrección. El Nasdaq vivió ayer su peor jornada desde 2011 y hoy se recuperaba levemente, a la espera de los reportes.