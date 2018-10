Acciones de Netflix se disparan más de 16% tras superar estimaciones de usuarios y ganancias

Actualidad internacional

La firma de streaming de videos logró 6,96 millones de nuevos usuarios entre julio y septiembre, y reportó ingresos por US$ 4.000 millones. Los resultados dan un respiro a los inversionistas, tras un segundo trimestre devastador.

Las acciones de Netflix se dispararon más de 16% en operaciones fuera de rueda, luego de que la firma de streaming de videos superara las estimaciones de nuevas suscripciones y ganancias en el tercer trimestre.

La firma anunció que sumó más de 6,96 millones de nuevos usuarios entre julio y septiembre, muy por encima de los 5 millones esperado por los ejecutivos desde hace tres meses y los 5,3 millones que analistas de Wall Street habían previsto.

Los resultados dieron un respiro a las preocupaciones entre los inversionistas de que Netflix volvería a fallar en agregar más suscriptores como ocurrió en el trimestre anterior, lo que provocó una fuerte caída de los títulos.

La compañía además reportó ganancias de US$ 0,89 por acción, más del triple de los US$ 0,29 del mismo período del año anterior. Los ingresos, en tanto, subieron 34% hasta los US$ 4.000 millones.

Y las buenas noticias no se quedaron ahí. Netflix ofreció un positivo panorama para los tres meses en curso y dijo que espera agregar al menos 9,4 millones de usuarios alrededor del mundo. Según FactSet, los analistas prevén que la cifra se ubicará en 8,35 millones.

Entre julio y septiembre, las nuevas temporadas de programas como Orange is the New Black, Bojack Horseman, Ozark, y American Vandal estuvieron acompañadas por nuevas franquicias originales como Sacred Games y Maniac. De esta manera, la californiana logró emitir por primera vez en la historia 676 horas de programación original, muy por encima del récord de 500 horas.