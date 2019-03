Acuerdo de May por el Brexit enfrenta hoy votación decisiva en el Parlamento

Actualidad internacional

La primera ministra británica activó ayer un operativo de última hora para obtener concesiones de la UE, viajando a Estrasburgo a reunirse con el presidente de la Comisión Europea.

La primera ministra británica Theresa May enfrenta hoy una votación crucial en el Parlamento: si el acuerdo que negoció con la Unión Europea para salir del bloque se rechaza, se abre la puerta para un Brexit duro, un escenario que tanto en Downing Street como en Bruselas quieren evitar.

Por eso, May activó ayer un operativo de última hora para obtener concesiones de la UE que le permitan lograr el apoyo de cerca de 100 de sus correligionarios del Partido Conservador para que su acuerdo obtenga luz verde hoy.

A mediodía habló telefónicamente con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y en la noche viajó a la ciudad francesa de Estrasburgo a reunirse con él.

La piedra de tope en las negociaciones es el llamado backstop, una cláusula contenida en el acuerdo de salida de May, y que obligaría al Reino Unido a establecer una unión aduanera temporal como último recurso para evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte (que pertenece al Reino Unido) e Irlanda del Sur (que es un país independiente y que se mantendría en la UE), que implique la construcción de puestos fronterizos con controles aduaneros. Lo que May intenta reasegurar a los euroescépticos es que esta cláusula sea efectivamente temporal, y no quede luego como una condición permanente.

Rebelión interna

Las negociaciones internas de la primera ministra llegaron a un punto muerto el domingo, cuando varios ministros de su gabinete bloquearon un borrador oficial porque las enmiendas que se hicieron para interpretar el acuerdo de salida no serían suficientes para evitar una derrota en la Cámara de los Comunes hoy.

Geoffrey Cox, el fiscal general, también rechazó el acuerdo, advirtiendo a la primera ministra que no le permitiría alterar su veredicto legal inicial de que el backstop podría “perdurar indefinidamente”.

La libra subió por la esperanza de que se produjera un avance diplomático en la visita de May a la sede del Parlamento Europeo y luego de que se confirmara que Cox podrá entregar una opinión legal actualizada sobre el acuerdo antes de la votación de hoy.

Downing Street espera que el acuerdo renegociado sume el apoyo del Partido Unionista Democrático y que el respaldo de los parlamentarios de Irlanda del Norte también le ayude a ganar puntos de los conservadores euroescépticos.

“No podemos ser vistos como más unionistas que los unionistas”, dijo un parlamentario Tory que defiende el Brexit a Financial Times.

En el caso de que el acuerdo se rechace, el gobierno no tiene mucho margen para aplazar el Brexit, ya que el 23 de mayo se inician las elecciones europeas, y si el Reino Unido no participa podría enfrentar consecuencias legales, ya que aún sería miembro del bloque.