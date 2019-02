Amazon anota ingresos récord, pero proyecciones decepcionan

Actualidad internacional

El gigante del comercio electrónico superó por primera vez la barrera de los US$ 200 mil millones en ventas anuales.

Amazon entregó ayer resultados mixtos para el cuarto trimestre de 2018, lo que hizo que sus acciones subieran casi 3% en operaciones fuera de rueda por breves minutos, avance que después perdió, ante las débiles proyecciones para el trimestre en curso.

El gigante del comercio electrónico reportó ventas por US$ 72.400 millones -por sobre las expectativas de US$ 71.900 millones-, que corresponde a un alza de 20% interanual. Sin embargo, se trata de su menor ritmo de crecimiento desde el primer trimestre de 2015.

A lo largo de 2018, los ingresos de la firma sumaron US$ 232.900 millones y superaron la barrera de los US$ 200 mil millones por primera vez en la historia.

En cuanto a las ganancias, la firma de Jeff Bezos dijo haber logrado, entre octubre y diciembre, US$ 3.207 millones (o US$ 6,04 por acción), por encima de lo esperado y de los US$ 1.900 millones logrados en el mismo trimestre de 2017, cuando se sintió el impacto del beneficio fiscal provisional aplicado en Estados Unidos.

El dato se traduce en un alza de 63% para las utilidades. En tanto, el efectivo y sus equivalentes subieron 51% hasta los US$ 21 mil millones.

El desempeño en la región de América del Norte, su mercado más grande, mejoró: los ingresos subieron 18,3% a US$ 44.120 millones en el cuarto trimestre, también por encima de las expectativas.

Los últimos meses del año suelen ser los mejores para Amazon, porque coincide con la temporada de compras navideñas.

Pronóstico débil

Pero la compañía número uno del mundo por capitalización de mercado -con un valor de US$ 840 mil millones hasta ayer en la tarde- decepcionó con sus estimaciones para inicios de este año.

La firma dijo que espera que en el primer trimestre de 2019 sus ingresos netos crezcan entre 10% y 18%, a un rango entre US$ 56 mil millones y US$ 60 mil millones. Pero la cifra queda un poco por debajo de las estimaciones de FactSet, que esperaba proyecciones de US$ 60.800 millones.

Además prevé que los ingresos operativos se situarán entre US$ 2.300 millones y US$ 3.300 millones, frente a los US$ 1.900 millones del primer trimestre de 2018.

Esta proyección anticipa un impacto desfavorable de aproximadamente 210 puntos base por los tipos de cambio.

Nuevos negocios

Más allá de ello, la apuesta por desarrollar Amazon Web Services, el negocio de computación en la nube, estaría dando buenos resultados.

Según explicó ayer Bezos, CEO de la firma, entre octubre y diciembre los ingresos por este concepto aumentaron un 45% a US$ 7.400 millones, mientras que la ganancia operativa subió un 61% a US$ 2.200 millones.

En tanto, otras ventas -que consisten principalmente en su creciente negocio de publicidad-, casi se duplicaron en un año a US$ 3.400 millones.

Según Matt Day, periodista de tecnología de Bloomberg, “así como las ventas por computación en la nube, la publicidad es más rentable que su principal negocio de ventas minoristas”.

A ello se suma que por años, los inversionistas han dado luz verde a Amazon para invertir dinero en nuevos esfuerzos: almacenes y centros de datos en todo el mundo, un estudio cerca de Hollywood y hasta en investigación sobre inteligencia artificial.

Pero, además, en los últimos años la compañía ha visto un gran aumento en la rentabilidad, apoyado también en la publicidad y el mercado de terceros, donde los márgenes son más grandes y las ventas son más pequeñas.

“El crecimiento de Amazon puede ser algo más lento que antes, pero es notable que una empresa tan grande se expanda a este ritmo”, escribió el analista de Reuters Robert Cyran.

“Un factor importante es que Bezos se las ha arreglado para financiar el negocio con la cantidad significativa de liquidez que genera. También ha cumplido con su creencia de que vale la pena entrar a nuevos mercados, como la entrega de alimentos o los videos online”, aseguró.

Amazon es históricamente conocido por funcionar con márgenes reducidos porque reinvierte la mayor parte de sus ganancias en la empresa.

Amazon anota ingresos récord, pero proyecciones decepcionanEl gigante del comercio electrónico superó por primera vez la barrera de los US$ 200 mil millones en ventas anuales.