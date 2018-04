Amazon pulveriza las proyecciones y duplica ganancias en primer trimestre

Actualidad internacional

Las acciones subieron hasta 7% tras el cierre del mercado, a un nuevo récord. La firma anunció ayer un acuerdo para transmitir partidos de la NFL.

No hay señales de que el pulpo gigante que es Amazon vaya a dejar de expandirse. La empresa entregó ayer resultados que aplacaron los temores de inversionistas ante su frenético ritmo de gastos y demostraron que su estrategia de inversión, que la ha llevado desde las ventas online hasta las finanzas, los alimentos y el entretenimiento, no es una amenaza.

En el primer trimestre, los ingresos de la firma de Jeff Bezos -incluyendo a los de Whole Foods, la cadena de supermercados que compró el año pasado- crecieron 43% en comparación con el mismo período del año anterior, ubicándose en US$ 51.042 millones, por encima de las proyecciones de US$ 49.800 millones.

Las ganancias, en tanto, se más que duplicaron a US$ 1.629 millones, o US$ 3,27 por acción, desde US$ 724 millones el año anterior. Eso duplicó, asimismo, las estimaciones de US$ 1,26 por título.

Pero los gastos de la mayor compañía de e-commerce del mundo también crecieron, a medida que realiza fuertes inversiones en la generación de contenido original, infraestructura para almacenamiento y entrega y la expansión de su programa de membresía premium, Amazon Prime, que, según reportó el propio Bezos la semana pasada, ya llegó a 100 millones de usuarios.

Con todo ello, la mano de obra creció 60% en un año hasta los 563.100 empleados, mientras los costos operativos totales subieron 41,5% en comparación con el primer trimestre de 2017, al ubicarse en US$ 49.120 millones.

Los resultados deslumbraron al mercado. En las operaciones tras el cierre de la bolsa de Nueva York, las acciones llegaron a subir 7% para anotar un nuevo récord y afirmando a la compañía en el segundo lugar de las más valiosas del planeta.

Crecen los tentáculos

Todas las áreas en que opera Amazon reportaron crecimiento. Los ingresos de su división de venta en línea aumentaron 13% a US$ 26.900 millones, mientras que los de su negocio de infraestructura y distribución para terceros subieron 39% a US$ 9.300 millones. Gran parte del salto estuvo impulsado por un aumento de más de 46% en las ventas en su mayor mercado: Estados Unidos. La empresa logró comercializar US$ 30.730 millones en la primera economía mundial.

En tanto, los servicios de suscripción, que incluyen al sector Prime, generaron ingresos por US$ 3.100 millones, 56% más que en el mismo período del año pasado.

Otra de las áreas de mayor expansión fue el negocio de almacenaje en la nube, conocido como Amazon Web Services, cuyos ingresos crecieron 49% hasta los US% 5.400 millones.

Bezos, CEO y fundador de la empresa y el hombre más rico del planeta, dijo en un comunicado que el área “tuvo la ventaja inusual de haber partido siete años antes de enfrentar a un competidor similar. Y el equipo nunca ha bajado el ritmo. Por eso vemos esta aceleración destacable en el crecimiento, ahora por dos trimestres consecutivos”.

Lo que viene

El pulpo, que ya es gigante, no para de crecer. Junto con reportar sus resultados, la empresa informó ayer que llegó a un acuerdo para transmitir los partidos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, su sigla en inglés) durante 2018 y 2019, a través de su servicio de streaming, vinculado a Amazon Prime.

En medio del buen momento, la empresa también entregó proyecciones optimistas para los meses siguientes. En el segundo semestre, dijo, prevé que ganancias operativas de entre US$ 1.100 y US$ 1.900 millones, en base a una previsión de ingresos de entre US$ 51 mil millones y US$ 54 mil millones, ambos levemente por encima de las proyecciones de analistas.

Mientras la expansión de la compañía en Australia, India y América Latina sigue sin ser rentable, aún hay expectativas de que Amazon aterrice en Chile. Argentina y Chile se disputan la instalación de un centro de datos, con ambos gobiernos ofreciendo beneficios si son escogidos.

Servicios en la nube impulsan resultados de Microsoft

Microsoft informó ayer resultados que superaron las estimaciones de los analistas, impulsados por una sólida demanda corporativa por sus servicios de computación en la nube Azure.

Las ganancias subieron 35% en su tercer trimestre fiscal, que terminó en marzo, a US$ 7.420 millones, o US$ 0,95 por acción, superando las estimaciones de US$ 0,85 por título. Las ventas, por su parte, aumentaron 16% a US$ 26.800 millones, dijo la empresa en un comunicado, por encima de las expectativas de US$ 25.800 millones de los analistas.

Microsoft ha exprimentado una creciente demanda por sus servicios en la nube. Los ingresos de Azure casi se duplicaron, manteniendo el ritmo de crecimiento que ha persistido por más de diez trimestres.