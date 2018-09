Amazon se alza como segunda estadounidense en superar US$ 1 billón en la bolsa

Actualidad internacional

La gigante del e-commerce ha más que duplicado su capitalización bursátil en los últimos doce meses.

Por breves minutos, la capitalización bursátil de la gigante estadounidense del e-commerce Amazon superó ayer la barrera de US$ 1 billón (millón de millones), convirtiéndose en la segunda empresa de ese país en lograrlo, tras Apple, que lo hizo en abril.

El hito se logró luego de un salto de hasta 1,9% en la jornada, que se sumó al rápido avance que han tenido las acciones en los últimos años. Desde 2015, el valor de la compañía que Jeff Bezos fundó en un garaje en 1994 se ha triplicado. En los últimos doce meses, su valor ha crecido casi un 100%, con un salto de US$ 520 mil millones, superior a la capitalización bursátil de Facebook o Berkshire Hathaway.

Aunque las acciones retrocedieron antes del cierre y la empresa no se mantuvo sobre US$ 1 billón, los analistas apuntan a que la expansión de la compañía es estable. En julio, reportó por primera vez ganancias de más de US$ 2 mil millones, dando una señal de que, a pesar de los fuertes gastos en que ha incurrido al invertir en industrias diversas, eso no le impide generar rentabilidad.

El hombre más rico

El empuje de las acciones de Amazon ha hecho más rico a su fundador, quien este año se consagró como el hombre más acaudalado del planeta. Con un 16% de participación en la compañía, la mayor parte de la fortuna de Bezos -calculada en más de US$ 164 mil millones- está ligada a la empresa.

Pese a las controversias que rodean al empresario, a quien se acusa por un ambiente laboral exigente tanto para sus ejecutivos como para sus 575 mil empleados, Bezos se ha convertido en un ícono del emprendedor estadounidense.

Amazon se abrió a bolsa cuando sólo tenía tres años, con una oferta pública inicial que calculó su valor en poco más de US$ 438 millones. Desde entonces, y a medida que su negocio de e-commerce se expande, la compañía ha buscado ingresar a nuevos mercados. El año pasado, adquirió la cadena de comida Whole Foods, haciendo temblar a Walmart. También tiene operaciones en la nube, avisaje y el streaming de videos, además de invertir en inteligencia artificial y salud. Asimismo, está evaluando su propio sistema de distribución, y apunta cada vez más a crecer en América Latina.