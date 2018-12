AMLO congelará concesiones a petroleras extranjeras por tres años si no muestran resultados

Actualidad internacional

El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigió a las petroleras extranjeras que muestren resultados antes de celebrar nuevas subastas.

"No podemos nosotros continuar entregando territorios para la extracción de hidrocarburos si no hay inversión, y lo más importante, si no hay producción" de parte de las petroleras extranjeras que operan en el país, señaló el miércoles en una conferencia de prensa en Ciudad de México, y agregó que las concesiones se suspenderán por al menos tres años. "Lo que queremos es que demuestren, los que recibieron estos contratos, que van a invertir y que van a producir petróleo".

AMLO indicó que su equipo revisará los 107 contratos petroleros adjudicados como parte de la reforma energética de 2014 que abrió el sector a la inversión privada por primera vez en casi ocho décadas. Si bien el plan ha provocado inquietud en el mercado, el nuevo mandatario precisó que no cancelará los contratos.

"Si AMLO quiere ver un gran aumento de la producción de crudo antes de retomar las subastas es probable que tenga que esperar un tiempo", comentó el miércoles en una nota Edward Glossop, economista de Capital Economics. "Muchos de los bloques que ya se subastaron están recién en la fase de exploración. Por lo tanto, es probable que pasen años antes de que la producción privada aumente de forma sustancial".

Sin embargo, otros analistas se mostraron más optimistas y afirmaron que compañías buscan acelerar las perforaciones en México. "Se espera una gran actividad en los próximos tres años, en campos que entrarán en operaciones como Amoca, Hokchi o Ichalkil y docenas de pozos de exploración de alto impacto que también se perforarán", declaró Pablo Medina, vicepresidente de Welligence Energy Analytics, firma de investigación con sede en Houston. "Es una cuestión de facilitar que las empresas operen y muestren resultados más rápido".

Es probable que la suspensión de las subastas agilice fusiones y adquisiciones en el creciente mercado privado del petróleo en el país, lo que ayudará a potenciar la inversión, según María Cortez, analista de Wood Mackenzie. "Sin subastas, esperamos un alto nivel de fusiones y adquisiciones relacionadas con las áreas costa afuera de México", planteó el miércoles en una nota de investigación.