AMLO resuelve disputa aeroportuaria y peso mexicano se recupera

Actualidad internacional

La mayoría de los tenedores de bonos aceptaron la oferta del Ejecutivo de recomprar la deuda de US$ 1.800 millones utilizada para financiar la construcción de un aeropuerto internacional que el nuevo presidente prometió cancelar.

El peso mexicano subió hoy a medida que los inversionistas sintieron más confianza en que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, resolverá un enfrentamiento con tenedores de bonos del aeropuerto que habían estado agitando los mercados.

El peso mexicano avanzó 1,3% y llegó a 19,86 unidades por dólar luego de las noticias de que la mayoría de los tenedores de bonos aceptaron la oferta de México de recomprar la deuda de US$ 1.800 millones utilizada para financiar la construcción de un aeropuerto internacional que López Obrador ha dicho que cancelará.

Se consideraba clave para los inversionistas llegar a un acuerdo, ya que el estancamiento presionaba a los mercados mexicanos desde que la nueva administración decidió desmantelar el proyecto del aeropuerto de US$ 13 mil millones luego de una consulta pública a fines de octubre. Los tenedores de bonos habían rechazado inicialmente el acuerdo hasta que la secretaría de Finanzas endulzó la oferta la semana pasada. Según la secretaría, esta vez hubo un nivel de aceptación "abrumador" por parte de los tenedores de bonos, lo que permitirá al gobierno evitar un reembolso obligatorio de todos los US$ 6 mil millones en bonos de hacerse realidad la cancelación del aeropuerto.

"Es un paso en la dirección correcta", dijo Jan Dehn, jefe de investigación en Ashmore Group en Londres. "AMLO tuvo un mal comienzo en términos de creación de confianza. No parecía mostrar liderazgo en temas clave, pero después del presupuesto y ahora con esta disputa por los bonos del aeropuerto está recuperando algo de confianza", aseguró.

La oferta mejoró, con un máximo de US$ 1.800 millones de los US$ 6 mil millones en circulación, e incluye un precio de recompra del valor nominal más los intereses devengados y sin pagar. Fue suscrito en las cuatro series de bonos pendientes, según una persona familiarizada con la transacción, quien solicitó no ser nombrada ya que no está autorizada para hablar públicamente sobre el asunto. Más del 70% de los tenedores de bonos participaron en el consentimiento, según la persona.

Además de los bonos, US$ 1.600 millones adicionales en fondos provinieron de una oferta pública inicial de acciones de Fibra E, un híbrido entre una sociedad limitada principal y un fideicomiso de inversión en bienes raíces. Las acciones de Fibra E fueron compradas en su mayoría por Operadora Inbursa, del multimillonario Carlos Slim, a través de su fondo de pensiones.