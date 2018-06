Actualidad internacional Ana Botín dice que se ha demostrado la madurez y fortaleza de democracia española La presidenta de Santander, Ana Botín, ha opinado hoy que España ha demostrado la "madurez y la fortaleza" de su democracia, con la moción de censura que ha culminado en un cambio de Gobierno. Subrayó la importancia para las empresas y para los ciudadanos de "resolver cuanto antes la incertidumbre". Así enfrentó la presidenta del grupo Santander, Ana Botín las preguntas de los periodistas sobre la moción de censura que elevó como presidente a Pedro Sánchez, en un acto en Santander, para presentar el proyecto con el que el banco abrirá su sede central a los espñoles. "Yo digo siempre que hay que mirar hacia adelante y lo que demuestra es que la democracia española es fuerte, que las instituciones funcionan, que hay mecanismos para resolver los temas que van saliendo, y creo que se ha demostrado la madurez de la democracia española", dijo. Según Ana Botín, es "una gran noticia" que los españoles puedan "resolver estas cuestiones en el Congreso, siguiendo la Constitución". La presidenta de Santander hizo, además, hincapié en que "cuanto antes se resuelva la incertidumbre, mejor", que "lo que tenga que ocurrir, ocurra cuanto antes". "Como empresarios, como ciudadanos, como políticos, tenemos que pensar lo que esto implica para las personas, para los que buscan trabajo. Es lo que tenemos que acotar lo más posible, que esa espera sea lo más corta, esto es lo que interesa a España y a todos los ciudadanos. Pero en resumen creo que demuestra la fortaleza y la madurez de la democracia española", aseguró. Asimismo recordó que España ha hecho en los últimos años "muchas cosas y muchas cosas bien" pero, a su juicio, "aún le queda mucho por hacer". Agregó que "hasta ahora" España es uno de los destinos "más importantes" de inversión extranjera y que los españoles son "admirados" por lo que han hecho. "Muchos españoles han hecho sacrificios a titulo personal, y las empresas, y ahora estamos en una recuperación que es importante que podamos seguir para que llegue a todos", finalizó la presidenta de Santander, antes de insistir en que lo que hay que hacer es "mirar hacia adelante". Noticias Relacionadas Actualidad internacional La despedida de Mariano Rajoy: "Ha sido un honor" Bolsa Bolsas mundiales cierran al alza tras fin de incertidumbre en España e Italia Actualidad Titulares: Te contamos las 5 noticias que debes saber este viernes

