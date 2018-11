Analista: “Enrique Peña Nieto ha estado absolutamente ausente. Ya está gobernando López Obrador”

Actualidad internacional

Enrique Campos Suárez, columnista de nuestro medio asociado, El Economista de México analiza el momento político de ese país.

- ¿Por qué generan preocupación las consultas?

- Hay un golpe muy fuerte a la confianza. En el caso del aeropuerto, se consultó de manera abierta y dirigida a una clientela política que no tiene idea de aeronáutica. Ahora vienen proyectos de infraestructura que no son viables, o refinerías, cuando en el mundo no es negocio refinar petróleo así. Y también consulta si se debe gastar en pensión universal para adultos mayores y jóvenes que no trabajen. Si él argumenta que tiene el mandato del pueblo para gastar, vamos a tener un desequilibrio fiscal importante.

- ¿Existe el temor de un gobierno por consulta?

- El temor no es que sea un gobierno de consultas, sino de consultas dirigidas: que se utilicen para justificar los puntos que él considere importantes

- ¿Cuánto puede costarle al país esta política?

- Las consecuencias más graves pueden parecer financieras, pero no lo son. Una consecuencia es no tener un aeropuerto para una ciudad saturada, como es la Ciudad de México. Hay que indemnizar unos U$ 5 mil millones por no construir la obra. Pero el mayor impacto es de confianza.

- ¿Prevé que AMLO cambie el rumbo al llegar al poder?

- Sería un acto de fe, porque las evidencias apuntan a que va a profundizar en ese camino y no se va a retractar. Y el gobierno de Enrique Peña Nieto ha estado absolutamente ausente. Ya está gobernando López Obrador.

- ¿Qué espera para la economía de México?

- Un deterioro en la situación económica. El gobierno que entra partirá con un presupuesto acotado, porque tendrá que pagar tasas de interés más altas y un tipo de cambio mucho más alto. Habrá menos recursos y no creo que respeten los límites de la responsabilidad fiscal. Eso provocará una degradación crediticia, que la economía crezca menos y haya más inflación.