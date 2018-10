Ante creciente reacción internacional por asesinato de periodista, Arabia Saudita culparía a agentes que actuaron por su cuenta

Actualidad internacional

Líderes empresariales y medios de comunicación están cancelando su participación en el "Davos del desierto" y amenazan con poner fin a sus negocios con el Reino.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió este martes con el rey Salman de Arabia Saudita para discutir la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi, mientras la policía turca se preparaba para registrar la residencia del cónsul saudí en Estambul en una investigación cada vez más amplia.

Khashoggi, un residente de Estados Unidos y crítico del príncipe heredero de Arabia Saudita, desapareció después de ingresar al consulado el 2 de octubre. Los funcionarios turcos dicen que creen que fue asesinado allí y que se retiró su cuerpo, algo que los saudíes niegan.

El presidente Donald Trump, quien envió a Pompeo a Riad en medio de crecientes tensiones con su aliado estratégico, especuló que "asesinos rebeldes" pueden ser responsables después de hablar con el rey Salman.

Aunque Trump se ha mostrado crítico con el gobierno saudí por la falta de una respuesta convincente sobre el paradero del periodista, ayer subrayó que durante una conversación que mantuvo con el monarca éste le negó que tuviera ningún conocimiento de este asunto.

El gobierno saudita estaría ahora considerando decir que Khashoggi fue asesinado en una operación que salió mal, según una persona informada sobre las deliberaciones en Riad, que confirma los informes de los medios estadounidenses de que el reino puede afirmar que el periodista murió luego de ser interrogado por agentes deshonestos.

Ese reconocimiento marcaría un giro radical para los líderes sauditas, que durante dos semanas han negado airadamente cualquier participación en el caso.

Escena del crimen

Durante la noche, investigadores turcos ingresaron al consulado en Estambul y registraron las instalaciones durante más de nueve horas, dijeron testigos a Reuters. Una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía dijo que la policía registraría el consulado nuevamente hoy.

Hablando a los periodistas en el parlamento, el presidente turco, Recept Tayyip Erdogan, planteó la posibilidad de que partes del consulado hubieran sido repintadas. "La investigación está investigando muchas cosas, como los materiales tóxicos y los materiales que se eliminan al pintarlos", dijo.

Castigo financiero

Riyadh ha estado bajo una creciente presión internacional por el caso. Varios oradores y patrocinadores de alto perfil se retiraron de la conferencia Future Investment Initiative. Los retiros del evento, conocido como el "Davos del desierto", van desde Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan Chase, hasta Bill Ford, presidente de Ford, incluyendo el CEO de HSBC, John Flint, y sus colegas de Standard Chartered y Credit Suisse.

Sus salidas son un golpe para el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien está estrechamente relacionado con el evento del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, pero los organizadores insisten en que la conferencia seguirá adelante.

El creciente éxodo también incluye a muchos de los socios mediáticos del evento, incluidos Financial Times, Bloomberg y The New York Times.

Trump ha amenazado con "castigos severos" si resulta que Khashoggi fue asesinado en el consulado, pero descartó cancelar los acuerdos de armas por valor de decenas de miles de millones de dólares. Los aliados europeos han instado a la rendición de cuentas de los responsables.

Muchos miembros del Congreso de los EEUU, que durante mucho tiempo ha tenido una relación compleja con Arabia Saudita, han emitido fuertes críticas al reino.

Arabia Saudita dijo que tomaría represalias contra cualquier presión o sanción económica "con mayor acción", y los aliados árabes se unieron para apoyarla.