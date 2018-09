Argentina consigue más de US$ 7 mil millones adicionales del FMI a cambio de nuevas condiciones

Actualidad internacional

Cifra se suma a los US$ 50 mil millones pactados en junio. El ministro de Hacienda reafirmó su compromiso con la libre flotación, aunque adelantó medidas "para evitar la volatilidad"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ampliará en US$ 7.100 millones la línea de crédito otorgada a Argentina, en medio de un intento por estabilizar la moneda del país, que en los últimos 12 meses llegó a retroceder más de 100% frente al dólar.

Con ello, el rescate pactado llega a un total de US$ 57.100 millones. Además, se aumentará el número de desembolsos para 2019.

El nuevo acuerdo fue anunciado hoy por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, en una conferencia de prensa conjunta desde Nueva York, donde ambos participan de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

De acuerdo con Dujovne, el nuevo pacto incluye "medidas para evitar la extrema volatilidad" de la divisa estadounidense, pero reafirmó el compromiso de la Casa Rosada con el régimen de libre flotación.

El ministro anunció también que el pacto también aumenta "en US$ 19.000 millones los desembolsos previstos para 2019, pasando de US$ 6.000 millones a US$ 13.400 millones en 2018, y de US$ 11.400 millones a US$ 22.800 millones en 2019".

La autoridad también anunció que el gobierno abandonará definitivamente las metas de inflación definidas por el banco central. En cambio, la gestión de Guido Sandleris, quien lidera la entidad desde ayer, usará "agregados monetarios"

"En el terreno de la política monetaria y cambiaria, en las ultimas semanas hemos enfrentado jornadas de mucha volatilidad", manifestó Dujovne. Informó que "hemos decidido reemplazar el esquema de metas de inflación por una regla simple y verificable sobre los agregados monetarios, elemento que entendemos contribuirá decididamente a reducir la inflación".

En un comunicado, el FMI señaló que el acuerdo ya no es "preventivo" como el anterior, sino que "las autoridades planean usar el financiamiento del FMI para apoyo presupuestario".

"Yo apoyo el plan de reformas de Argentina y creo que será útil para restaurar la confianza del mercado en la agenda económica del gobierno, y para proteger a los más vulnerables de la carga de los ajustes necesarios", manifestó Lagarde en el texto.

La directora gerente del Fondo también señaló que buscará la aprobación del nuevo pacto por parte del directorio del Fondo.

Zona de no intervención

Desde Buenos Aires, Sandleris manifestó ante periodistas que el gobierno no intervendrá mientras el dólar se mantenga en el rango de entre 34 y 44 pesos argentinos, una banda que será ajustada en 3% mensualmente hasta fin de año.

"Habrá un ancla nominal. Será un muy estricto control sobre la cantidad de dinero en la economía. Tomaremos medidas para que la base monetaria crezca un 0% en términos nominales de acá a Julio de 2019", manifestó la autoridad.